La Guardia Civil pide disculpas a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes por la música inapropiada de un desfile en Cuenca

Los himnos impidieron que pudieran llevar el paso y quedó deslucido el acto central conmemorativo de la Patrona la Virgel del Pilar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), preside el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, a 5 de octubre de 2025, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). La ceremonia cuenta con una solemne parada militar y desfile en el que han participado efectivos de diferentes unidades y especialidades del cuerpo, tanto a pie como a caballo y en vehículos motorizados.05 OCTUBRE 2025;DESFILE MILITARLola Pineda / Europa Press05...
Marlaska presidió el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, en Cuenca Lola PinedaEuropa Press
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
La Jefatura de la Guardia Civil se ha dirigido a los alumnos cel Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro para pedirles disculpas por la música militar inapropiada en los actos en honor de la Patrona la Virgen del Pilar lo que impidió que pudieran desfilar adecuadamente, guardando el paso y el braceo y de acuerdo con el entrenamiento que tinen acreditado.

Les felicita por el trabaja desarrollado en la preparación de los actos y subraya que esa detalle, la música, no puede empañar el esfuerzo realizado, del que se tienen que sentir orgullosos.

Presididos por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se celebraron en Cuenca los actos cetrales de la Patrona, con gran asistencia de ciudadanos que aplaudieron en todo momento a las unidades de la Benemérita.

