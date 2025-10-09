La Guardia Civil pide disculpas a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes por la música inapropiada de un desfile en Cuenca

La Jefatura de la Guardia Civil se ha dirigido a los alumnos cel Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro para pedirles disculpas por la música militar inapropiada en los actos en honor de la Patrona la Virgen del Pilar lo que impidió que pudieran desfilar adecuadamente, guardando el paso y el braceo y de acuerdo con el entrenamiento que tinen acreditado.

Les felicita por el trabaja desarrollado en la preparación de los actos y subraya que esa detalle, la música, no puede empañar el esfuerzo realizado, del que se tienen que sentir orgullosos.

Presididos por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se celebraron en Cuenca los actos cetrales de la Patrona, con gran asistencia de ciudadanos que aplaudieron en todo momento a las unidades de la Benemérita.