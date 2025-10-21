Editorial
Las caras de la noticia 21 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
FRANCISCO REYNÉS▲
Defensa de la central nuclear de Almaraz. Francisco Reynés ha insistido en plantear que se alargue la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030 y en defender que se debata si el calendario actual de cierre de las nucleares debe o no revisarse. Puro sentido común en defensa del interés general.
LORENZO AMOR▲
La firmeza que contiene en parte el sablazo fiscal. Habría sido imposible sin la firmeza del colectivo. El Ministerio ha anunciado que rectifica su propuesta de subir las cuotas de los autónomos en 2026 y propondrá su congelación para los tramos más bajos de ingresos. Aunque sea del todo insuficiente.
RAFAEL SIMANCAS▼
Un argumentario de andar por casa. Ya resulta casi enternecedor la entrega de Simancas en su rol de meritorio sanchista. Casi. Ha dicho que el PP da la batalla con los Presupuestos solo «para fastidiar al Gobierno». El problema no es que lo pida la oposición, es que lo exige la Constitución.
