Las caras de la noticia 21 octubre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Francisco Reynés
Francisco ReynésNaturgy

FRANCISCO REYNÉS▲

Presidente de Naturgy

Defensa de la central nuclear de Almaraz. Francisco Reynés ha insistido en plantear que se alargue la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030 y en defender que se debata si el calendario actual de cierre de las nucleares debe o no revisarse. Puro sentido común en defensa del interés general.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, durante la entrevista concedida a Europa Press Andalucía.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, durante la entrevista concedida a Europa Press Andalucía.EUROPA PRESSEuropa Press

LORENZO AMOR▲

Presidente de ATA

La firmeza que contiene en parte el sablazo fiscal. Habría sido imposible sin la firmeza del colectivo. El Ministerio ha anunciado que rectifica su propuesta de subir las cuotas de los autónomos en 2026 y propondrá su congelación para los tramos más bajos de ingresos. Aunque sea del todo insuficiente.

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz Ayuso
El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz AyusoServicio Ilustrado (Automático)PSOE

RAFAEL SIMANCAS

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Un argumentario de andar por casa. Ya resulta casi enternecedor la entrega de Simancas en su rol de meritorio sanchista. Casi. Ha dicho que el PP da la batalla con los Presupuestos solo «para fastidiar al Gobierno». El problema no es que lo pida la oposición, es que lo exige la Constitución.

