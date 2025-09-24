Las caras de la noticia 24 septiembre 2025

Isidro Fainé La Razón

ISIDRO FAINÉ▲

Fundación La Caixa financia 31 proyectos biomédicos. La Fundación La Caixa ha resuelto la convocatoria de CaixaImpulse, que destinará 3,8 millones de euros a 31 proyectos biomédicos procedentes de centros de investigación, hospitales y universidades de España y Portugal.

Marlaska inaugura el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza Ramón Comet Europa Press

F. GRANDE-MARLASKA▼

Los policías no cobran dietas y costean los gastos de sus bolsillos. El sindicato policial Jupol ha denunciado que Interior adeuda una media de 2.000 euros por agente de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional en concepto de dietas, que pagan de su bolsillo esos importes. Con seguridad Marlaska no tiene esos problemas.

Irene Montero visita a los refugiados palestinos en Jordania y Líbano Europa Press

IRENE MONTERO▼

El infinito descaro de una política nefasta para la mujer. Irene Montero ha hecho lo de siempre cuando su infinita torpeza diluida en soberbia pone en peligro a las víctimas del maltrato: todo es una mentira de la derecha política, judicial o la que sea. En las pulseras, también. El descaro va parejo a la indignidad.