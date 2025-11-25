Las caras de la noticia: 25 de noviembre de 2025

MADRID.-Florentino Pérez: "Los jugadores se dejarán el alma para conseguir el Mundial de Clubes" Europa Press

Respaldo sin fisuras a su gestión al frente del Real Madrid. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha recibido el abrumador apoyo de los socios por su brillante gestión al frente de la entidad blanca, que han refrendado un presupuesto histórico y una solvencia económica asegurada.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido La Razón La Razón

Primera exposición dedicada a la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto. Córdoba acoge la importante y singular exposición «El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto», fruto de la colaboración del Ayuntamiento con el Museo Arqueológico Nacional.

Aitor Esteban niega que el PNV realizara peticiones de nombramientos a Cerdán tras la moción de censura Europa Press

El cinismo del PNV en su máximo apogeo. Esteban, en su pugna con los de Bildu por el voto, se autocalifica como el «verdadero antifascismo», y querer «una historia con mayúsculas basada en la verdad, no un relato de parte», pero sigue muy viva en la memoria quién recogía las nueces del árbol que otros agitaban.