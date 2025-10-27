Acceso

Las caras de la noticia: 27 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Marco Sansavini
Marco SansaviniIberia

MARCO SANSAVINI▲

Presidente de Iberia

Iberia estrena sus vuelos directos entre Madrid y Orlando. Iberia refuerza su apuesta por el mercado estadounidense y ha puesto en marcha la ruta directa entre Madrid y Orlando, con cuatro frecuencias semanales, siendo la única compañía aérea que conecta ambas ciudades sin escalas.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA▲

Alcalde de Madrid

Madrid, elegida nuevamente como mejor destino europeo de reuniones y congresos. Madrid ha sido premiada por octavo año como mejor destino europeo de reuniones y congresos, en la 32ª edición de los World Travel Awards Europa, lo que refrenda la excelente reputación de la capital en este segmento turístico.

ENRIQUE SANTIAGO

Secretario general del PCE

La izquierda sectaria rabia por el Nobel de la Paz a Corina Machado. La izquierda no puede soportar que el Nobel de la Paz se conceda a quien ellos no quieren y lanzan campañas de bulos y falsedades, en este caso acusando a Machado de llamar «a utilizar la violencia en la política», como ha afirmado Enrique Santiago.

