Editorial
Las caras de la noticia: 27 de octubre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
MARCO SANSAVINI▲
Iberia estrena sus vuelos directos entre Madrid y Orlando. Iberia refuerza su apuesta por el mercado estadounidense y ha puesto en marcha la ruta directa entre Madrid y Orlando, con cuatro frecuencias semanales, siendo la única compañía aérea que conecta ambas ciudades sin escalas.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA▲
Madrid, elegida nuevamente como mejor destino europeo de reuniones y congresos. Madrid ha sido premiada por octavo año como mejor destino europeo de reuniones y congresos, en la 32ª edición de los World Travel Awards Europa, lo que refrenda la excelente reputación de la capital en este segmento turístico.
ENRIQUE SANTIAGO▼
La izquierda sectaria rabia por el Nobel de la Paz a Corina Machado. La izquierda no puede soportar que el Nobel de la Paz se conceda a quien ellos no quieren y lanzan campañas de bulos y falsedades, en este caso acusando a Machado de llamar «a utilizar la violencia en la política», como ha afirmado Enrique Santiago.
