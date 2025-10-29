Las oposiciones más fáciles de aprobar en España: se estudia poco y el sueldo ronda los 4.000 euros

Con un paro juvenil de un 25,4% no es de extrañar que cada vez más jóvenes opten por opositar una vez finalizada su etapa educativa. En los últimos años cuatro de cada diez jóvenes en España se plantean trabajar para el sector público.

Cada vez más, opositar se ve como la salida predilecta para aquellos que no puedan hacerse a la idea de la incertidumbre laboral en el mercado de trabajo actual. Esto no es de extrañar ya que el sector público otorga al trabajador una cierta estabilidad laboral asegurada, horarios fijos y un sueldo bastante generoso.

Sin embargo, opositar no es tarea de un día. Al contrario, hay gente que pasa años estudiando y se deja una considerable cantidad de dinero antes de lograr sacar una plaza. En un campo tan competitivo como este, cada vez es más difícil lograr un puesto de trabajo. Es por esto que a continuación te dejamos las oposiciones más fáciles con los mejores salarios:

¿Cuáles son las oposiciones más fáciles de aprobar?

En Europa

AST3

Las instituciones europeas siempre buscan asistentes (AST 3) en los ámbitos del diseño gráfico y la producción de contenidos visuales, así como en redes sociales, comunicación digital y la administración de sitios web. Un funcionario del grupo AST (Asistente) de la Unión Europea puede cobrar entre 2.900 y 11.000 euros brutos al mes, dependiendo de su grado y su antigüedad.

Administrativos

Los administrativos de la UE se encargan de realizar funciones en la elaboración y aplicación de políticas, la gestión de proyectos y el análisis. Sus tareas incluyen el desarrollo de políticas, el análisis, la redacción de textos legales, la coordinación entre departamentos y la gestión de recursos.

El sueldo de un administrativo de la Unión Europea (UE) comienza con unos 5.000€ brutos mensuales para el grado de entrada (AD5), aunque el sueldo medio para la categoría de administrador (AD) puede llegar a los 10.000€.

En España

Auxiliar de correos

Destaca por un temario muy corto (12 temas), convirtiéndola en una de las opciones más populares y accesibles. Además, los requisitos académicos son básicos, ya que basta con tener el título de Educación Secundaria Obligatoria. Tienen un salario medio de entre 1.300€ y 1.600 brutos mensuales.

Auxiliar Administrativo del Estado

Esta oposición suele considerarse una de las más accesibles ya que solo requiere el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Además, cuenta con un temario relativamente corto y se convoca con frecuencia. El examen lo componen un test de 60 preguntas y otro de 30 preguntas de ofimática. El sueldo ronda los 1.300€ - 1.700€, aunque esta cifra puede variar en función del complemento de destino, la antigüedad y otros añadidos.

Oposiciones de Auxilio Judicial

Dentro del ámbito de la Administración de Justicia, el proceso selectivo del Cuerpo de Auxilio Judicial es uno de los más sencillos. Los funcionarios en este puesto brindan apoyo directo a los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal. Si lo que buscas es una oposición con un buen sueldo (1.600€ al mes) y un examen accesible, esta puede ser una excelente opción. Además, las convocatorias suelen ser frecuentes.

Subalterno y Ordenanza

En la rama sanitaria, las Comunidades Autónomas suelen convocar puestos de fácil acceso, como el de subalterno en la Administración. Las funciones principales incluyen el cuidado de instalaciones, atención al público, reparto de correspondencia y apoyo a otros funcionarios.

Celador

Si quieres estabilidad laboral en el sector sanitario sin un título especializado, esta opción es ideal. Las convocatorias son frecuentes en toda España y cuenta con un salario medio de 1.700 euros al mes.