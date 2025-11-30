Celda para dos

Me puedo imaginar a los dos, compañeros de trampas, dinero en efectivo, orgías en paradores nacionales, putas que se enrrollan muy bien, según palabras textuales, y vaya usted a saber cuántas cosas más. La Justicia los ha llevado al trullo, a dormir en literas con un retrete de acero inoxidable al lado por toda decoración, sin teléfonos, sin más que el kit de bienvenida con pasta de dientes y cepillo, preservativos, unos kleenex quizá y un rollo de papel higiénico. Es el summun de la sordidez. Me puedo imaginar también conversaciones entre ambos, “¿recuerdas aquellas chatis que nos llevamos en el viaje oficial a X?”, “yo no puedo olvidar el parador de Teruel y la que organizamos. No bebí más champán deluxe en toda mi vida…”, “¡hay que ver dónde nos estamos viendo ahora!”, “habrá que tomar ejemplo de Aldama, o sea, cantar y salir de aquí para tomar el turrón en casa”. No me extrañan las declaraciones de Ábalos a un periódico digital, cuando insinuaba algo como el suicidio y rectificaba al instante asegurando que iba a luchar sin descanso para salir adelante.

Y mientras, ese muñeco reconvertido en marioneta que cada vez recuerda más a Don Pin Pon, quiero decir Patxi López, asegura tranquilísimo que eso ni salpica al PSOE ni al gobierno, y los demás, por el estilo, todos reforzados por una patética Yolanda Díaz cuyo grupo político es cada vez más inexistente mientras ella porfía sin denuedo por continuar en el carguito, eso sí, humillando, denostando y fastidiando al empresariado que es quien sostiene al país creando riqueza, empleo y bienestar. Así lo expresó Joseph Sánchez Llibre, presidente de Foment de Treball en un acto durante el cual se entregaron los Premios Cataluña de La Razón presentados por quien estas líneas suscribe. Él sabe bien el azote que sufren quienes están al frente de grandes, medianas y pequeñas, incluso pequeñísimas empresas con esta simpática ministrilla que la mala fortuna nos trajo a través de un dirigente ansioso del poder absoluto, el mismo que pacta con extremistas, terroristas, ultranacionalistas y lo peor de cada rincón de ese resistente país que se llama España.

Pero creo que vamos a dar un giro a todos estos comentarios porque me parece interesante recordar que este año se han cumplido 1700 años desde el Concilio de Nicea, donde se discutió sobre la divinidad de Jesucristo, se deliberó sobre la doctrina Trinitaria pero fue en el Concilio de Trento cuando se establece que las mujeres tienen alma, en el mismo sentido que los hombres. Si por alma entendemos de alguna forma también que tienen inteligencia, ahí empezamos a tener dudas, sobre todo si echamos un vistazo a la veintena de elementos femeninos que pueblan la mesa del Consejo de Ministros. Que alguien se ponga a meditarlo y me comente las conclusiones.

CODA. Leo lo siguiente y me apena porque desde pequeña me gustan los deportes de lucha, como el boxeo, el kickboxin y, en este caso, las artes marciales mixtas. Aseguran que "Ilia Topuria ha decidido parar su actividad durante los próximos meses debido a diferentes circunstancias personales que le han llevado a no estar en las mejores condiciones para afrontar un nuevo combate de la UFC". Es como Morante cortándose la coleta…