¿Hacia un «Centro Extremo»?

Podría considerarse la paradoja de la moderación radical, o el pragmatismo devenido en fe. En tiempos en que la práctica de la política se ha convertido en una especie de exceso, el centro sólo podría ser en el campo de batalla, en el mismo «fango». Cuando la coherencia es una excentricidad y la convicción una molestia, la moderación debería volver con una versatilidad muy brusca.

Fue recientemente el historiador Pierre Serna quien resucitó en su libro La República de las Veletas (Champ Vallon) el término «centro extremo» para caracterizar una anomalía política que se repite a lo largo de la historia de Francia: un centro que, en lugar de ser moderado, puede desatar políticas autoritarias. En un escenario postrero, esto se suma a la visión que representa la línea de equilibrio entre los dos polos radicalizados desenfrenados, la ultraderecha o ultraizquierda. Este fenómeno, que él traza desde la Revolución Francesa hasta ahora, encontraría su encarnación más común y completa consagrada en Emmanuel Macron. Pero inmediatamente surgen las preguntas: ¿Podría ser un caso extremo de la deriva continua de la radicalización? ¿Hay un espacio para una explosión moderada en nuestras débiles democracias?

Como señala la periodista Ariane Ferrand en un artículo en Le Monde, aunque el análisis se centra en la política del hexágono, otros ensayos han sondeado este concepto de «centro extremo». Entre ellos, «El centro extremo o el veneno francés», también por Serna (Champ Vallon, 2019), y la obra del historiador Alain-Gérard Slama «Los cazadores del absoluto. Génesis de la izquierda y de la derecha» (Grasset, 1980), ambos analizan esta dinámica política.

En estos casos, la lección de historia es que el centro surge cuando la izquierda y la derecha están chocando, creando un vacío que llenan personas que se posicionan como salvadores pragmáticos, capaces de gobernar sin dogmas. Pero también se especula sobre un «centro extremo». La ironía es que en sus esfuerzos por retener el poder y reprimir a sus oponentes ultras, estos moderados más bien operan un sistema de control y represión que refleja lo que afirman combatir. Serna expone que no sería inconveniente que en un régimen republicano, preservar el poder ejecutivo por encima de todo sea prioritario al respeto por el poder legislativo.

La radicalización, como «marca de época», puede establecer las condiciones perfectas para ello. El recién llegado Donald Trump –y, aún más, su dedicado suscriptor Javier Milei– han redoblado sus discursos de odio contra el «marxismo cultural», amenazando con un pogromo ideológico mundial. Esta historia ha completado la tarea de vaciar el debate político, transformándolo en una guerra total, en la que el enemigo es un enemigo de exterminio, un destructor a ser exterminado.

Se podría argumentar que Pedro Sánchez, quien intenta enmarcarse como el espejo opuesto de lo que etiqueta como la internacional de derecha, ha adoptado tácticas de regímenes radicalizados de extrema izquierda, excediendo en gran medida los límites de la legitimidad dentro de pactos de supervivencia que se asemejan más a un ejercicio de poder que a un objetivo democrático. Como él mismo relata en «Manual de Resistencia», su permanencia en el poder ha implicado concesiones que han desestabilizado los equilibrios. El socialista revela el agrio rostro del extremo, burocratizando su poder a través de maniobras que tensan la ruptura institucional.

Francia es un caso ejemplar. Macron se proyectó a sí mismo como una cura para la polarización; en cambio, su gobierno ha recurrido a medidas represivas. Desde la protesta siendo «criminalizada» hasta el artículo 49.3 de la Constitución, que permite que se apruebe una ley sin la bendición de la Asamblea Nacional, en uso activo. El centro extremo puede manipular herramientas iliberales cuando entra en pánico. El razonamiento es sencillo: si los extremos de la derecha e izquierda están desestabilizando el sistema, entonces la respuesta es un poder fuerte en el centro que puede aceptar restricciones a la libertad en favor del buen funcionamiento de los asuntos.

Este patrón no es nuevo. La Revolución Francesa ya había demostrado que el centro político también podía llegar a ser extremo. Ferrand recuerda la descripción de Camille Desmoulins sobre los «Imparciales y Moderados» como tentativos, que responden a las condiciones, golpeando tanto a realistas como a jacobinos por igual. Esto ha sucedido antes: en grados restringidos, en 1851, en 1892 y en 1958, épocas en las que el centro político jugó un papel represivo y cuando la crisis se convirtió en el pretexto para el «ir por todo».

Hoy en día, un centro extremo no sólo reprimiría sino también menospreciaría cualquier otra política con el argumento de que son políticas alternativas a las amenazantes. En Francia, Macron ha enmarcado su proyecto como el único juego posible, empujando a votar a enfadados hacia los brazos de Marine Le Pen o de Jean-Luc Mélenchon. En Estados Unidos, el establecimiento democrático ha ensayado sin suerte alrededor de Joe Biden como el único candidato que podía derrotar a Trump, mientras se negaba a aceptar cualquier disenso interno.

La pregunta clave aquí es si tal ciclo es inevitable, o si hay maneras de evitar que la política se convierta en un campo de batalla de irreconciliables. ¿Puede la deliberación democrática ser rescatada sin inclinarse hacia una polarización destructiva? ¿Se puede siquiera tener un centro político que no acabe decayendo eventualmente en una especie de autoritarismo envuelto en su propio pragmatismo?

Mientras los ultras sigan propagando odio y exclusión, continuarán abonando el terreno en el que el centro extremo pueda surgir no como una respuesta mediadora capaz de expandir el marco democrático, sino solo como una reacción que no haga más que profundizar la polarización. Ya conocemos esto por la historia. El nuevo desafío es no repetirla.