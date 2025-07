La debilidad de Sánchez ante el prófugo golpista

El entorno del prófugo golpista Carlos Puigdemont lo ha dejado bien claro: si Pedro Sánchez no acata sus exigencias, el expresidente de la Generalidad está dispuesto a apoyar una moción de censura. Una moción de censura que no haga presidente a Feijóo sino a un juez independiente o a un sindicalista de prestigio como Nicolás Redondo Terreros, con el compromiso de la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Carlos Puigdemont prefiere exprimir a Pedro Sánchez durante dos años más y considera que esa es su mejor opción. Pero en coma carcelario Santos Cerdán, necesita un interlocutor válido para continuar chantajeando al presidente del Gobierno español. Pedro Sánchez ha dispuesto sustituir al negociador caído por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y hombre especialmente hábil para sacar adelante la difícil situación en la que se encuentra el actual líder socialista. Juanfra Serrano, mano derecha de Santos Cerdán, acompañará a Zapatero en la humillante visita al prófugo golpista. Las probabilidades que tienen ambos negociadores de obtener el acuerdo con Carlos Puigdemont son altas, aunque no totales, porque el prófugo está harto de que Sánchez no puede cumplir lo que promete. Indecencia e indignidad son las dos palabras que acompañarán a la nueva negociación y que afectan no solo al PSOE sanchista sino a España como nación. Pero todo resultará válido si la dicha es buena.

Y si la dicha es buena, ERC, PNV, Bildu y Podemos se lanzarán como buitres sobre la presa y exigirán sus reivindicaciones para mantener el apoyo parlamentario. No hablo de Sumar y sus quince partidos porque Yolanda Díaz Iscariote bastante tiene con los parientes, amiguetes y paniaguados que ha enchufado en las diversas Administraciones.

«Cuando el rival muestra debilidad, todo se hace impredecible. La única cosa que no falla en la lucha política es que el fuerte se hace implacable», escribió un personaje injustamente olvidado: Alcide De Gasperi, que fue tan importante en la construcción de Europa como Adenauer o Schuman.

Pedro Sánchez es la debilidad a la desesperada. Necesita los escaños de Junts. Genuflexo ante Carlos Puigdemont, otorgará todo lo que el prófugo golpista exija.

Luis María Anson, de la Real Academia Española