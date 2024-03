Los enemigos de España y el 11-M

Han pasado 20 años desde el mayor atentado terrorista de nuestra Historia. Fue un golpe atroz que provocó, según los sobrecogedores datos oficiales, la muerte de 193 personas y 2.084 heridos. Al dolor provocado a las familias se unió el impacto brutal que sufrió la sociedad española en plena campaña electoral y condicionaría la vida política durante los siguientes años. Aznar y su gobierno cometieron errores impresionantes, así como una precipitación increíble a la hora de adjudicar la autoría del atentado. A pesar de las características del acto terrorista que conducían hacía el yihadismo, ya que no había antecedentes de que ETA hubiera realizado algo similar, se optó por adjudicar la autoría a la banda. Las llamadas del entonces presidente del Gobierno y las primeras ruedas de prensa para informar al atentado sirvieron de fundamento para desatar una campaña impresionante de la izquierda política y mediática acusándoles de mentir. A estas alturas, se sigue hablando del gran bulo y de la fabricación consciente de la teoría de la conspiración. Con ello se deslegitimaba al Gobierno, se cambiaba la percepción de una parte de la población dirigiéndola en contra del PP y se movilizaba a la izquierda.

No hay duda de que el resultado fue óptimo y Rajoy, que ni siquiera estaba en el gobierno y no pudo tomar ninguna decisión sobre cómo se trató informativamente el atentado, perdió las elecciones. Los yihadistas, enemigos de España, consiguieron su principal objetivo que era cambiar el gobierno y modificar la posición internacional de España. El PP pagó sus errores en las urnas, pero la izquierda nunca tuvo suficiente y empezó una estrategia de tensión y deslegitimación que se ha mantenido hasta nuestros días. Es bueno recordar el antecedente del Pacto del Tinell, que se había firmado el año anterior o la victoria de Aznar en 2000 con mayoría absoluta. Otro aspecto que se puede constatar, tras criticar los graves errores cometidos por Aznar y su gobierno que la izquierda convirtió en mentiras, que los enemigos de España deseaban que ganara el PSOE. No querían que gobernara el PP. Ahora sucede lo mismo con los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)