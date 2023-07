«Éramos pocos… e irrumpió Tezanos»

«Éramos pocos… y parió Tezanos», nada menos que con una macro encuesta de casi 30.000 llamadas telefónicas. Se supone que para intentar convencer de que la muestra es de tamaño sobrado como para poder confiar en el resultado de su estudio y la consiguiente predicción demoscópica. Pero no es necesario ser un estadístico profesional, para saber que, especialmente hoy en día con la revolución digital, con tantos algoritmos, e incluso ahora con la IA para dirigirlos, no depende en absoluto de la cuantía de la muestra el acierto, sino del criterio seguido para elegir la correspondiente muestra, que debe ser un reflejo preciso de la población a la que debe representar. El todavía responsable socialista al frente del CIS, acude a la cita acostumbrada para intentar animar a los votantes «progresistas», que acusan el resultado del 28M con una desmovilización que ha obligado a una campaña de Sánchez carente de grandes mítines, yendo de programa en programa de radios, televisiones y digitales. E incluso cuando no hay más programas a donde ir, hacerlos él mismo en un plató de Ferraz con «su persona» de presidente candidato, en el original papel de entrevistador de sus propios ministros. En esta situación, Tezanos irrumpe en la campaña, utilizando la credibilidad que poseía hasta su llegada, el acreditado Centro de Investigaciones Sociológicas para subirles la decaída moral y movilizarles, diciéndoles que Sánchez se encuentra a apenas dos décimas (...!) –31,4% frente a 31,2%–, de Feijóo. Y no contento con eso, decirles además que con Yolanda Díaz, podría «Sumar» el PSOE los 185 escaños –y eso sin contar con ERC, EH Bildu, PNV, BNG...–, o sea, nada menos que una rotunda mayoría absoluta superior a la de Felipe González en 1982. Al margen de que su alternativa no debe confiarse para nada, tampoco es preciso remontarse demasiado en el tiempo para comprobar el descriptible acierto de las predicciones demoscópicas del aludido. Hace apenas un mes y medio no acertó ni por aproximación en su pronóstico municipal y autonómico, que según él, iba a ganar claramente el bloque sanchista, y que resultó derrotado sin paliativos como es de general conocimiento. Como Tezanos ya ha recordado que la demoscopia –y en sus manos está acreditado–, «no es una ciencia exacta», no le tiembla la voz de pronosticar hasta 50 escaños a Yolanda y superar en todo caso su Sumar y la de Sánchez a la suma de PP y Vox. Eso sin contar como decimos, con la reserva de escaños de sus socios prioritarios, y aliados diversos. Y con los que no gobierna como es sabido.