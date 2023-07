Los errores del PNV

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hablado estos días de «corregir errores» al hacer análisis del revés sufrido en las pasadas elecciones. Segundo contratiempo en dos meses, tras el pésimo resultado en las municipales de mayo. Que algo falla en el partido de Arana es evidente, pero Ortuzar no acaba de verlo. Apenas vagas menciones al carácter vasco de su formación, y una sorprendente exhibición de pecho para destacar que gracias a él se ha frenado en seco al «gobierno involucionista» de Feijóo, dado que el PNV no se prestará a apoyarlo. Algo que va a ocurrir con certeza, como bien sabemos. Para el nacionalismo moderado vasco Feijóo representa la involución, pero no así el gobierno social-comunista de Sánchez, que ha gobernado España el último lustro gracias a los peneuvistas. Parece que a este partido de derechas de toda la vida no le agrada demasiado que le etiqueten como «conservador», y para auto-blanquearse prefiere apoyar las políticas semi-podemitas de aumento de impuestos a particulares y a empresas, martirio a pymes y autónomos, la persecución fiscal a multinacionales vascas como Iberdrola, Repsol y BBVA, las leyes que han puesto a decenas de violadores en la calle o la decidida permisividad con la okupación, entre otras lindezas. A Ortuzar no le gusta que le tilden de derechas. Él es vasco sin ideología, pese a que quienes votan al partido que preside se consideran gente de orden, religiosos, partidarios de la propiedad privada y de la libre empresa, defensores de la familia y contrarios a que llegue un fulano y te okupe la casa porque sí. Hay una contradicción no menor entre los principios del PNV y lo que este partido ha estado defendiendo en el Congreso, por mucha rentabilidad que le hayan sacado a Sánchez. El dinero es importante en la vida, pero moverse por los principios de la mercadería de manera reiterada es algo que según quienes pueden entender. Habrá votantes que lo aplaudan y otros que no.

¿Por qué el chorreo de votos que el PNV pierde desde que sustenta al sanchismo? Ortuzar debe creer que es debido a que son poco independentistas. Podría ser, pero cuando el PNV era independentista desorejado, en tiempos de Arzallus-Ibarreche, tenía peores resultados que con Josu Jon y Urkullu. Digamos que ha sido la moderación lo que ha permitido estos años triunfantes, paralelos a la caída del PP en Euskadi. Cualquiera que sepa de números entiende que los jeltzales moderados se han beneficiado de un evidente trasvase de votantes populares, que si bien no son la base del peneuvismo, permitieron las holgadas mayorías de que ha disfrutado el lendakari.

El problema que tiene Ortuzar es que no quiere ver que a muchos de esos electores circunstanciales las políticas social-comunistas no les agradan. Quizás por tal motivo algunos han preferido votar al PP en las generales en vez de seguir respaldando a un partido que se avergüenza de su raíz conservadora, y es capaz de aprobar sin inmutarse las políticas del podemismo sanchista.

Ortuzar dice que han cometido errores pero no aclara cuáles, y se le inflama el pecho llamando involucionista a Feijóo, con quien ni siquiera se digna hablar. Ahora más que nunca el PNV va ser responsable de que sigan gobernando quienes desde hace cinco años maltratan a sus votantes. Igual ahí encuentra el líder jeltzale alguna explicación.