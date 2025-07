Esos sueldos menguantes...

De acuerdo a la estadística oficial, desde que gobierna Pedro Sánchez, los sueldos medios de los españoles han perdido un 2,5 por ciento de poder adquisitivo por efecto de la inflación. No parece mucho, cierto, pero hay una «trampa» que condiciona la percepción del problema y en la que el Instituto Juan de Mariana ha conseguido no caer. Porque, en realidad, la pérdida salarial media, según los cálculos del citado Instituto, ha sido de 1.400 euros en total, más de un sueldo medio, porque nuestro progresista Ministerio de Hacienda no ha deflactado la inflación en el IRPF. Así, las subidas de precios son un maná añadido a los yacimientos fiscales de reglamento. Por supuesto, la renta per cápita española con respecto a la media de la Unión Europea se ha desplomado un 37 por ciento, un caso singular de sueldos menguantes bajo el mejor, más social y progresista gobierno de la historia.