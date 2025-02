La cumbre EEUU-Rusia de Riad es una humillación para Europa, no solo para Ucrania: clara señal de que hay que ponerle barreras al alucinado Trump. Verbigracia, Europa puede defenderse recordándole a la tecnocasta americana que tienen un 30% de sus negocios milmillonarios aquí, en Europa. ¿Dificultades…?, que no hay un líder europeo que pueda ser reconocido como «fuerte» por Trump, que infunda respeto. No lo hay desde la última posguerra mundial. El Reino Unido está fuera de la UE, y en cualquier caso, Starmer es un mandatario lastrado por demasiados problemas que lo invalidan como interlocutor. Es lo contrario al líder poderoso que podría estrechar la mano de Trump, mirarlo a los ojos y enseñar dientes. En Alemania, si las cosas no dan un giro, no parece haber nadie a los mandos. En Francia, Macron hace intentos, pero su imagen, nacional e internacional, y sus hechos, no encajan en el perfil requerido. Meloni, domesticada. España es una fábrica de antilíderes que no servirían ni de figurantes en horas decisivas para la Historia. El antiguo eje franco-alemán, evaporado en el aire… Tras la II Guerra Mundial, Francia y Alemania construyeron un proyecto de paz basado en el comercio del que ahora abominan: han cambiado la prosperidad comercial por la creación infinita de una burocracia irracional e injusta que nos está matando. Además, ni Francia ni Alemania tienen ya, de hecho, un peso decisivo para llevar las riendas del proyecto europeo. Si esto sigue así, Europa sufrirá una decadencia rápida que conducirá a un empobrecimiento de consecuencias imprevisibles, entre las que no cabe descartar incluso la guerra. Si nuestros acomplejados gobernantes no encuentran un líder seguro y firme que ponga a Trump en su sitio, lo que nos espera es la oscuridad. Putin ansía que Ucrania entre en la UE para reventar Europa desde dentro con la carga económica de la reconstrucción tras la guerra. Y Trump está ahí, esperando remachar los clavos del ataúd europeo. Si estos supuestos líderes nuestros lo consienten, será lo último que hagan. Porque después, no crecerá ni la hierba.