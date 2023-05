El excéntrico CIS

No se me ocurre otro término para definir el segundo barómetro del CIS que considerarlo excéntrico. Creo que soy excesivamente prudente, pero esperaré a los resultados del próximo 28-M. Me llama la atención que la izquierda, es decir, PSOE, Sumar y Podemos, conseguirían, respectivamente, un 29,1%, un 12,3% y un 6,1%. Por tanto, se sitúa en un 47,5% del voto. No hay duda de que Tezanos le otorga un resultado espectacular. En cambio, el centro derecha, es decir, PP, Vox y Ciudadanos, se quedarían, respectivamente, con un 27,2%, un 10,6% y un 2,3%. Por tanto, solo un 40,1% del voto. Es curioso, porque la suma del PSOE y Podemos en las elecciones de noviembre de 2019 solo alcanzó un 41,3% mientras que el otro bloque se sitúo en un 43,1%. A esto hay que añadir que el centro derecha está muy movilizado como confirman el resto de las encuestas que muestran que el PP podría gobernar con el apoyo de Vox. No entiendo cómo el equipo de sociólogos de Tezanos puede defender que Sumar se sitúe como tercera fuerza adelantando a Vox que perdería 5 puntos.

El gobierno socialista comunista es inmune al desastre de la ley del solo sí es sí o a las listas de etarras. No le pasa factura sus cesiones a independentistas, antisistema o filoetarras. Me reafirmo en que es un barómetro excéntrico, caprichoso y arbitrario, porque estoy convencido, como muestran el resto de las encuestas, de que el centro derecha superará el porcentaje de voto de 2019. En 2011 se sitúo en un 44,63% y me parece razonable suponer que la suma total, no me refiero solo al PP, estará alrededor de ese porcentaje y no en el delirante 40,1% que asegura el CIS. Con respecto a Sumar, Moncloa quiere venderla como la tercera fuerza, pero me parece un exceso que alguien se lo tome en serio. La división siempre pasa factura y me cuesta imaginar que la izquierda antisistema, Sumar y Podemos, consiga un 18,4% cuando se quedó con un 14,31% en las elecciones de abril de 2019 y un 13% en las de noviembre.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)