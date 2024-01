Señor director:

Quiero agradecerle la oportunidad que nos ofrece a los españoles, a través del periódico que dirige, de poder felicitar a S.M. el Rey don Juan Carlos por los 86 años que hoy ha cumplido. Ha sido una larga vida totalmente dedicada al servicio de España en la que se ha alcanzado un gran bienestar y se ha logrado un elevado prestigio internacional como nación.

He tenido el privilegio de haberme encontrado a las órdenes directas del Rey y doy fe, junto a todos mis compañeros de carrera militar, de su constante entrega por los demás tanto a nivel profesional como personal. Ha sido el mejor jefe que he tenido en mi vida.

El año que viene se cumplen 50 años de su reinado y el de su hijo, el Rey Felipe VI. Confío plenamente que pronto se produzca su regreso a España, y de manera concreta, a la que ha sido siempre su casa, el Palacio de la Zarzuela, y podamos celebrar esa efeméride con la dignidad que se merece. Son muchos los españoles que desean, y siguen esperando con paciencia, poder agradecerle en persona todo lo que ha hecho por nuestra querida Patria. No se les puede privar de ese derecho.

Es un caso único que después de la instauración de una República que nos llevó a una guerra civil, España no perdiera la oportunidad de la restauración de una monarquía milenaria, que tanto bien ha hecho a este país, con la llegada de la democracia y la reconciliación de todos los españoles, concordia tan necesaria en nuestros días. Y todo esto se ha conseguido bajo el ejemplar reinado de nuestro Rey Juan Carlos. Por eso, como español, en el día de hoy no me queda más que decir, de corazón, y bien alto y claro:

¡FELICIDADES, MAJESTAD!

Ramón Álvarez de Toledo

Coronel de Infantería

Ayudante de Campo Honorario de S.M. el Rey Juan Carlos I