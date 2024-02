¿El Frente Popular se traslada al País Vasco?

El defenestrado lendakari Iñigo Urkullu convocó este miércoles elecciones para el 21 de abril. Fue apartado por el poderoso aparato del PNV, liderado por Andoni Ortuzar, para poner a Imanol Pradales, que era un personaje menor como diputado foral de infraestructuras y desarrollo territorial de Vizcaya, aunque de una fidelidad a prueba de bombas. El PNV tiene un problema con el voto joven, porque ofrece la imagen de un partido viejo y casposo. Es decir, de los abuelos. Por ello, Ortuzar movió el dedito y señalo a este político de 48 años con la esperanza de que su perfil pare la sangría de votos. No lo creo. La realidad es que es, efectivamente, un partido envejecido dominado por una casta que lleva toda la vida viviendo de la política. Unas veces con cargos públicos y otras en las empresas que forman el tejido controlado por el PNV. Es divertido que Pradales dirigiera una agencia pública destinada a captar talento llamada Bizcaia Talent (no se si esta última palabra es en euskera normalizado, antiguo o inglés). No le iría mal al PNV buscar talento y abandonar las lealtades ciegas o el seguidismo con el Frente Popular.

La ejecución política de Urkullu fue inmisericorde, pero no tuvo otra salida que agachar la cerviz y someterse al EBB. No olvidemos que el abrevadero público es muy generoso. Estas elecciones tienen una gran trascendencia. Es curioso que todo el mundo con el que hablo, y no son político o periodistas, está convencido de que las ganará Bildu. Es una consecuencia llamativa del proceso de blanqueamiento de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. A la izquierda política y mediática le interesa mucho el franquismo y la Guerra Civil, pero la guerra del nacionalismo vasco radical contra la democracia les resulta indiferente. El otro día leí asombrado a Pérez-Royo expresar su admiración por Otegi. No voy a hacer comparaciones facilonas para no ponerme a su nivel. ¿Qué hará el PSOE si gana Bildu? Me temo que hacer lendakari al protegido de Otegi. ¿Y qué harán los listillos del PNV encabezados por Ortuzar? Mirarse al espejo para descubrir lo tontos que son políticamente hablando.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)