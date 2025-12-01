Hipocresía frente al cáncer

La ministra de Sanidad se ha esforzado en explotar el filón político en que ha convertido el funcionamiento de los cribados del cáncer. Ha sido su arma predilecta para erosionar a los gobiernos autonómicos populares. Los socialistas no le han urgido. Cuando la dedicación es noble demanda que esa preocupación se generalice en la lucha contra la enfermedad. Pero si es impostada en buena medida, ocurren cosas como que la demora en la financiación de nuevos tratamientos oncológicos haya alcanzado los 883 días en lo que va de año y que se hayan costeado con dinero público menos medicamentos que en 2024 y con acentuadas restricciones en su indicación. En 2021, el tiempo medio para estos fármacos se situaba en 519 días. El deterioro es incuestionable y un escándalo por más que Mónica García lo relativice o encubra. Esos 883 días también cuestan vidas. La hipocresía no las salva.