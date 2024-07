¿La ingobernable Francia?

Nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a que la política se sustente, sobre todo, en la propaganda. Lo importante es un titular, sin importar la consistencia de la información que nos ofrecen. La izquierda política y mediática vende lo sucedido en Francia como si hubieran obtenido una gran victoria, cuando en realidad ha quedado una asamblea compleja hasta el extremo que puede ser ingobernable. Nadie tiene una mayoría suficiente y son necesarias alianzas. Le Pen ha conseguido más de diez millones de votos, pero solo 143 diputados mientras que el Nuevo Frente Popular (NFP) logra 6,9 millones y 179 escaños. El sistema electoral y la movilización han perjudicado a Le Pen, pero no hay que perder de vista el número de votos que ha conseguido. El partido de Macron se sitúa en segundo lugar con 157 diputados y 6,5 millones mientras que Los Republicanos, que son de centro derecha, consiguen 67 y 2,5 millones. Un análisis serio muestra que Francia sigue siendo de centro derecha por más que se empeñen Mélenchon, Sánchez, Yolanda y su aparato propagandístico en decir lo contrario. Es lógico que les guste más la izquierda radical y desordenada ideológicamente del NFP, pero la realidad es la que es.

No soy francés, aunque una parte de mi familia lo es. Es un país que me gusta, he pasado allí muchos veranos y admiro su cultura. Por supuesto, nunca hubiera votado a Le Pen que presentaba un candidato a primer ministro sin formación y experiencia. Un proyecto disparatado. A pesar de ello, es bueno reflexionar que han sacado 10 millones de votos. No me gustan ni Bardella ni Mélenchon, que son dos radicales muy peligrosos. No entiendo por qué un extremista e incompetente les parece mejor que el otro. Los dos son malos para Francia. La gobernabilidad será muy difícil, porque el líder de la Francia Insumisa no cuenta con 179 diputados, ya que el NFP es una amalgama parecida a Sumar, que es el caos ideológico que lideraba con escaso éxito Yolanda Díaz. Sánchez se siente muy feliz, pero me gustaría que explicara el peso insignificante de los socialistas en el NFP. La realidad es que Mélenchon se parece más al Podemos de Iglesias que al PSF de Olivier Faure. Es un escenario muy inquietante con la vista puesta en las presidenciales.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).