León XIV sí que vendrá a España

El Papa León XIV está realizando el primer viaje apostólico de su pontificado, que incluye Turquía de manera destacada, junto al Líbano. Está motivado por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea en 325, que actualmente es la localidad turca de Iznik. Aquel Concilio tuvo una gran importancia en la Historia de la Iglesia dando fin a la herejía arriana promovida por Arrio, que negaba la naturaleza de Jesucristo como “verdadero Dios y verdadero hombre” con dos naturalezas -la divina y la humana- en la unidad “hipostática” de su Persona: la Segunda de la Santísima Trinidad. Tras aquel Concilio, se dejó expedito el paso al Concilio de Éfeso en 431, en el que se definió el primero de los actuales cuatro Dogmas Marianos, el de su “Maternidad Divina”. Es decir, que María es la Madre de Jesús, y dada su naturaleza también divina, “engendrado por el Padre y no creado por Él”, Ella es Madre también de Dios. En este Concilio se intentó impedirlo aludiendo a que podía ser interpretado como que la Virgen María fuera considerada como una “diosa”. Precisamente en Éfeso estaba ubicado el maravilloso templo de la diosa Romana Diana, sucesora de la griega Artemisa. Argumentación que evoca la utilizada para negar a la Virgen María ser reconocida con el título de “Corredentora” aludiendo a que el único y supremo Redentor del género humano es Jesucristo, lo que es un dogma incuestionable de la fe católica. Más difícil parecía superar aquella oposición y se superó y así María es Madre de Dios pero no es una “diosa”. Lo que resulta aplicable también a su condición de Corredentora, obviamente subordinado totalmente en grado y condición a Su Hijo. En Turquía, León XIV ha destacado ante 28 líderes de la ortodoxia que los cristianos corren el riesgo de reducir a Jesucristo a “una especie de líder carismático o un superhombre”, lo que acaba conduciendo a la tristeza y la frustración”. En presencia también del Presidente Erdogan invocó a la reconciliación y la hermandad entre todos los hombres en un mundo sumido en guerras y violencia. Afirmó que en el Credo Niceno los cristianos invocamos a Dios como Padre de todos los hombres y ello nos obliga a la práctica de la hermandad para dar “un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo”. De especial interés para España ha sido su declaración de que es “más que una esperanza, su voluntad de viajar próximamente a España”. Con ello se superaría la anomalía del anterior pontificado de Francisco, que en 13 años no nos visitó a diferencia de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que sí lo hicieron y en diversas ocasiones.