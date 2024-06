El Madrid de Florentino

El éxito en la final de la copa de Europa en Wembley ha convertido a Florentino Pérez en el más destacado presidente de la entera historia del Real Madrid. André Malraux afirmó que el fútbol había reemplazado la épica de las antiguas victorias armadas. Fernando Lázaro Carreter, inolvidado director de la Real Academia Española, escribió una serie de artículos con la misma orientación que el autor de La condición humana.

Frente al extremismo ultra, tanto de derechas como de izquierdas, que hoy zarandea a Europa, Florentino Pérez es un liberal profundo, en el que predomina la moderación, la permanente serenidad, el buen sentido y la infatigable cortesía.

Los aficionados serios no hablan del Madrid de Zidane, del Madrid de Ancelotti o del Madrid de Ronaldo, sino del Madrid de Florentino. Cuando la crisis socavaba los cimientos económicos del club blanco, el nuevo presidente elegido, Florentino Pérez, hizo una eficaz gestión y saneó la hacienda del club. Se retiró luego discretamente, pero le llamaron por aclamación para que resolviera la catástrofe de su sucesor, «un pobre hombre aspaventero, deformado por la más pueril de las vanidades». Tuvo el alto señorío Florentino de no incriminar al listillo que, entre otros desmanes, entrampó las votaciones. Constructor de la Ciudad Deportiva, ha culminado su presidencia ofreciendo a Madrid y a los madrileños el mejor estadio del mundo. A él ha extendido su señorío negándose a que se le llame Estadio Florentino, cuando del antiguo Bernabéu no queda casi nada, sólo el sitio. Dentro de muchos, muchos años, cuando el actual presidente decida dejar su puesto, la afición bautizará a la colosal construcción con el nombre de Estadio Florentino.

Y lo más importante: el acierto deportivo. Florentino, apoyado por hombres inteligentes y sagaces como Emilio Butragueño, ha superado todos los récords. Piru Gaínza, el inolvidado capitán del Athletic de Bilbao y de la Selección Española, decía que en la mayoría de los partidos importantes la suerte juega al 50 por ciento. Carvajal afirmó que el Borussia Dortmund acorraló al Madrid en el primer tiempo. Debió irse al vestuario con dos o tres goles de ventaja. Pero la suerte acompañó al Real Madrid de Florentino, que alzó ante el mundo su copa de Europa número 15.