La memocracia gubernamental

El Gobierno es incapaz de formar una mayoría parlamentaria que le permita aprobar la senda de gasto y los Presupuestos para 2025 y la culpa es del PP. Las hordas sanchistas salieron este lunes en tromba para descalificar a Feijóo. No criticaban a Junts, sino al político que derrotó a Sánchez en las pasadas elecciones generales. El premio a la simpleza argumental correspondió a Esther Peña que en un alarde de ingenio dijo que «se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que le ves te dice que la vida da asco». Nunca espero nada de las intervenciones de la portavoz del PSOE, porque su nivel se corresponde a lo que podemos esperar del pensamiento sanchista. En este caso, reconozco que tengo ganas de conocer a sus cuñados, ya que inspiran su pensamiento. Hace años que conozco a Feijóo y nunca me ha parecido una persona ceniza o triste. Un análisis objetivo permite encontrar este tipo de personajes sentados en el consejo de ministros, ya que es muy duro hacer gala de una total carencia de principios y valores morales.

Las intervenciones que escuche me reafirman en que la memocracia se ha instalado en el consejo de ministros y sus aledaños. El Diccionario de la Real Academia Española introduce tres acepciones a la palabra memo: tonto, simple y mentecato. En este caso, para que nadie se sienta ofendido, me refiero a la segunda. No hay duda de que son una colección de memos dispuestos a hacer el ridículo más espantoso con tal de recibir el reconocimiento de Sánchez. En general era un terreno que estaba acotado para las ocurrencias de Peña, Patxi López y Óscar Puente que no sienten ningún respeto de sí mismos. Lo siento mucho y lo digo con total sinceridad. Sus intervenciones les degradan, aunque reciban el aplauso de la solícita izquierda mediática que sigue las instrucciones del millonario José Miguel Contreras. La memocracia es un mal que se extiende de forma imparable en el ecosistema sanchista. Ahora han decidido culpar a Feijóo por los presupuestos y se han inventado la chorrada de lo que dejarán de ingresar las autonomías por su culpa. Lo mejor es cuando se inventan voces críticas en el PP que cuestionan a su líder. No pueden ser más memos.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)