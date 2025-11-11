¿La «mili» está de vuelta?

Hace 24 años que el servicio militar obligatorio fue suprimido en España, un paso que antes habían dado muchos países europeos y que luego dieron prácticamente todos. Pero en la actualidad, forzados por el nuevo orden geopolítico, la situación está haciendo replantear a los gobiernos esta cuestión. El último en hacerlo, el Gobierno de Bélgica, que ha enviado 149.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años del país para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de un año, remunerado con 2.000 euros netos al mes. Este plan responde a la necesidad de personal en un contexto en el que el país acordó aumentar el gasto en defensa para llegar al 5% de su PIB, objetivo marcado por la OTAN. Países como Suecia, Croacia, Lituania o Letonia han recuperado la «mili» y otros países lo están pensando. Y no es militarismo, prevenir en defensa antes que curar.