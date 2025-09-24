Minutos de la basura

En el baloncesto son aquellos en los que el partido está decidido. La Legislatura transita hoy por ese periodo. Sánchez sabe que está en la cuenta atrás y que su objetivo único se ciñe a que los días transcurran sin que pase nada. El debate sobre la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña, por lo demás inconstitucional, señaló el carácter interino de un presidente que no cuenta en el Parlamento con una mayoría digna de tal nombre. Moncloa proseguirá encadenando disgustos en el hemiciclo y decretos estériles con naturalidad. Junts y Podemos podrían ponerle punto final, pero aún no saben si suben o si bajan. En cualquier estado de derecho un presidente sometido a tal angustia y sin Presupuestos disolvería las Cortes y convocaría elecciones. Pero Sánchez juega con otras reglas que no son las de la democracia.