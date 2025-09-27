Puntazo
Otro escándalo más
Bulos y «pseudosmedios» para acabar con un rival político, las mismas armas que dicen denunciar
Un nuevo artefacto con espoleta retardada ha estallado en la ya más que agujereada línea de flotación del PSOE de Pedro Sánchez. Ahora la deflagración amenaza con herir de metralla a otra de las organizaciones territoriales entregadas a la adoración del líder de Ferraz. Después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, y «su» fiscal general, Álvaro García Ortiz, se vayan a sentar en el banquillo, surge ahora un nuevo episodio de corrupción, en Murcia, después de que la Unidad de Delincuencia Tecnológica de la Guardia Civil, a instancias del juzgado número 3 de Cartagena, haya presentado un informe en el que destapa pagos de hasta 45.000 euros de dinero público a una web para que elaborara informaciones que atacaran y criticaran la gestión del Gobierno de López Miras. Bulos y «pseudosmedios» para acabar con un rival político, las mismas armas que dicen denunciar.
