Este es el cartel de hoy, viernes, 26 de septiembre que tiene loco a Sevilla (horario y dónde verlo gratis)

La Maestranza abre esta tarde sus puertas con el primero de los tres "No hay billetes" que colgará este fin de semana la Feria de San Miguel. Sevilla se viste de toros para despedir septiembre con una terna de acento sevillano: Juan Ortega, Pablo Aguado y el onubense David de Miranda, que sustituye al lesionado José María Manzanares.

El alicantino causó baja tras confirmarse la rotura de una costilla sufrida en la feria de Murcia el pasado día 15. Su lugar lo ocupa David de Miranda, que vuelve a esta plaza con el aval de haber abierto la Puerta del Príncipe, logro reservado a los elegidos.

Los toros llevan el hierro de Victoriano del Río, ganadería madrileña que no deja indiferente.

La tele

Por primera vez y después del éxito de las retransmisiones de la Feria de Abril, la corrida será retransmitida en directo por Canal Sur, llevando el eco de la Maestranza más allá del albero, hasta cada rincón de Andalucía en un cartel que ha despertado mucha expectación. Bien lo saben en taquilla. Y más en la reventa.

Una cita de expectación máxima en la que se dan la mano la elegancia natural de Ortega, la inspiración de Aguado en una temporada muy importante y el hambre de gloria de un David de Miranda que regresa a Sevilla.

Horario y dónde verlo

El festejo dará comienzo a las seis y media y será retransmitido por la autonómica Canal Sur.