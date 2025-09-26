Las cabañuelas de Jorge Rey predicen la llegada de un huracán a España: "Llegará como una tormenta tropical"

El frío ha llegado a España. La meteorología ha puesto fin al calor, y el otoño está cada vez más cerca. Las temperaturas han bajado exponencialmente en los últimos días, y las lluvias parecen haber llegado para quedarse.

Así lo explicaba Jorge Rey hace pocos días, donde apuntaba a la llegada de lluvias torrenciales en algunos puntos del país. Ahora, según apunta el aficionado a la meteorología en su última predicción, este temporal podría empeorar con la aparición de un huracán que se adentrará en el país.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Jorge Rey alerta de la llegada del huracán Gabrielle

En su último vídeo publicado, Jorge Rey apunta a la llegada de un huracán a España. No obstante, tal y como describe, este fenómeno no afectará de lleno al país, sino que rozará la península dejando algunas precipitaciones que puede llegar a ser intensas.

Y es que este huracán se debilitará al llegar a España, pasando de categoría 3 a categoría 1. A pesar de ello, según explica el experto, este fenómeno dejará tormentas tropicales. Según reflejan los pronósticos, las precipitaciones serán una realidad y alcanzarán a áreas de Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana e incluso Murcia, donde se espera que las lluvias sean fuertes.

Sin embargo, Jorge Rey destaca que estas previsiones pueden variar con el paso de los días. Y es que existen algunas discrepancias entre modelos temporales. En este caso, algunos señalan que las lluvias afectarán a zonas de Galicia y Huelva, mientras que otros apuntan a precipitaciones más generalizadas en el país de cara a este fin de semana.

Asimismo, el experto detalla que Canarias se verá afectada por estas precipitaciones de cara a la próxima semana.

Fuertes rachas de viento se aproximan

Por otro lado, el líder de las cabañuelas predice la llegada de fuertes vientos a partir del sábado debido a la llegada del huracán Gabrielle. En este caso, los vientos afectarán a zonas del oeste y del sur como Huelva o Andalucía.

No obstante, a medida que pasan los días, estos vientos tenderán a debilitarse por completo, según explica el experto.

Se esperan temperaturas agradables

A pesar de las esperadas lluvias, Jorge Rey asegura que España podrá disfrutar de temperaturas agradables, propias del otoño. Y es que los vientos de sur provocarán temperaturas templadas, aunque el aficionado a la meteorología advierte de que la llegada de inestabilidad y tormentas podría "aliviar los mercurios".

Las predicciones del mes de octubre

"La realidad es que refrescará notablemente en el norte entorno al 2 y 3 de octubre", apunta el experto. Y es que la inestabilidad marcará la entrada del nuevo mes puesto que en los primeros días se podrán observar tormentas y, según pasan los días, las temperaturas llegarán a elevarse.

Sin embargo, las tormentas volverán a aparecer en el ecuador de octubre. Por ello, el experto explica que las fiestas de El Pilar estarán marcadas por la llegada de borrascas que generarán inestabilidad en el país. Eso sí, España podrá disfrutar de temperaturas agradables para estos días.