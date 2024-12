En su intensa vida política- -hasta el momento- Francisco Camps ha ejercido la responsabilidad de presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana (2003-2011), así como otras en el ayuntamiento de su capital y en la Delegación del Gobierno, complementadas también a nivel nacional con las de Secretario de Estado y Vicepresidente del Congreso. Se trata de Fco. Camps, «Paco» para sus amigos entre los que me cuento, del que acaba de publicarse un libro que lleva el título de «Paco Camps, reenfocando España». Podríamos hablar de un libro escrito a cuatro manos entre las suyas y las del historiador y escritor Javier Más, en el que afirma que el expresidente de la Generalitat valenciana «habla en primera persona». En él, se narra lo que han significado 15 (!) años sometido a sucesivas investigaciones judiciales de las cuales la primera en 2011 ya le llevó a tomar la decisión de dimitir voluntariamente de la presidencia de la Generalitat, tras haber conseguido revalidar un tercer mandato por mayoría absoluta. Fueron unos trajes presuntamente regalados los que le significaron la primera investigación judicial y por la que dimitió voluntariamente para no exponer al presidente valenciano a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Ese será el primero de los 10 juicios de los que resultará absuelto posteriormente. Que una persona y político destacado haya padecido una persecución político judicial durante tal periodo de tiempo para finalmente resultar absuelto sucesivamente de todos y cada uno de los 10 procedimientos por los que fue juzgado requiere de explicaciones y consecuencias. Javier Más expone en la introducción de la obra el propósito y el contenido de la misma cuya lectura atrapa al lector. De la síntesis de la personalidad del protagonista con la del historiador y escritor resulta el apasionante relato de una vida marcada por el cambio político, económico y social producido durante el tiempo de esa persecución, con la revolución digital destacada en cabeza. La vocación de historiador de Javier Más establece un paralelismo entre el «caso Camps» y el «caso Dreyfuss, que ocupa un capítulo destacado en la Francia del periodo de entreguerras, en este caso entre la guerra franco prusiana y la 1ª mundial. El capitán Dreyfuss será acusado de espía del enemigo y padecerá un calvario personal y judicial durante 12 años y 3 juicios de los que resultará absuelto. Muy interesante la lectura del libro que expone ese paralelismo con sus causas y consecuencias. De momento basta comparar la conducta de Camps con la de un destacado político actual que tiene imputados a su mujer, su hermano y su ex mano derecha política. Y su Fiscal General.