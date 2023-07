Los pactos entre PP y Vox

La izquierda política y mediática sigue insistiendo en que se producirá un retroceso de derechos y libertades en los lugares en los que el PP y Vox alcancen acuerdos de gobierno. Me gustaría que alguien fuera capaz de identificar cuáles son los que se verán o se han visto afectados, porque ambas formaciones gobiernan en Castilla y León. Los que hacen este tipo de afirmaciones son unos ignorantes. No tienen ni idea sobre qué es el Estado de Derecho y sus garantías. Es preocupante que se ponga en marcha este discurso del miedo y el odio. Lo protagonizan miembros del Gobierno, políticos con cargos de responsabilidad, columnistas y periodistas. Otra cosa distinta es que les molesten las declaraciones de algunos dirigentes y portavoces de Vox. Al margen de la simpatía o la antipatía que despierten, están amparadas por la libertad de expresión. Es una reacción que también provocan, en sentido contrario, las manifestaciones de políticos comunistas, filoetarras o independentistas. La diferencia, hay que insistir en ello, es que estas tres formaciones coinciden en sus ataques al ordenamiento constitucional y su defensa de la ruptura de España.

En el caso de los herederos políticos de la banda terrorista es terrible, porque las decisiones de Sánchez y su Gobierno han servido para blanquear a Otegi y sus amigos. La insistencia de muchos periodistas sobre los riesgos de la ultraderecha contrasta con su indiferencia frente a lo que representan los reprobables socios del PSOE. No hay duda de que existe un interesante sesgo ideológico. Lo que resulta negativo en un caso se convierte en positivo en el otro. Feijóo ha actuado sin ningún tipo de complejo. Nadie le tiene que marcar la agenda. Donde sea imprescindible, el PP gobernará con Vox. Es lógico que quiera hacerlo en solitario, pero el resultado electoral se impone sobre los deseos. El error de estos días, que no tiene ningún coste electoral, ha sido la ceremonia de la confusión que ha organizado María Guardiola en Extremadura. No lo tiene porque el centro derecha prefiere antes un gobierno de PP y Vox que una alianza de socialistas con comunistas, filoetarras o independentistas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)