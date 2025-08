Los «principios» de Groucho Marx y el sanchismo

«La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte». Es una famosa frase del genial Groucho Marx, el mayor de los célebres hermanos y creador de históricas frases, al que ahora el triministro Félix Bolaños parece querer imitar. Ha sido con un nombramiento publicado en el BOE anteayer 5 de agosto, mediante orden ministerial que nombra «Director de Gabinete del Director del Gabinete... del presidente del Gobierno». Es cierto que este tipo de curioso nombramiento existió con Zapatero en 2004 y continuó con Rajoy en 2012, pero hasta ahora no había generado ningún debate ni polémica, ya que habían pasado desapercibidos para la opinión publicada. Quizás sea debido a que el actual presidente del Gobierno y su triminsitro tienen acreditada fama como imitadores del genial Groucho en el cumplimiento de alguna de sus frases, entre las que podemos destacar, además de la reseñada, la de: «Estos son mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros», que podría ser considerada como dedicada personalmente a Sánchez y a su concepto de la actividad política con su sanchismo. En jornadas oficiales de especial asueto vacacional veraniego, como las actuales, las informaciones políticas de especial interés no suelen abundar y quizás sea debido a ello que este caso haya saltado a la actualidad informativa. Por supuesto, sin perjuicio de las declaraciones de Santos Cerdán desde Soto del Real, que, preguntado acerca de la posibilidad de financiación ilegal del PSOE, afirma que «no, que yo sepa, no». «Curiosa» manera de desmentirlo teniendo presente que él tenía el «mando en plaza» de Ferraz como «mano derecha y amigo navarro» de Sánchez. Aunque también es noticia por haber sido convocado para declarar a partir de octubre ante la Comisión que en el Parlamento de Navarra investigará la posible corrupción en la licitación de obra pública en la Comunidad Foral. Han acordado convocar a 40 personas, incluidos su socio de Servinabar Antxon Alonso y Koldo, y es noticia destacada que el PSOE de Navarra, con sus socios de gobierno, haya bloqueado la petición de convocar a José Luis Ábalos y, en especial, a la presidenta del gobierno navarro María Chivite y a su predecesora Uxue Barkos. ¿Y quiénes le han conseguido esos bloqueos?: Geroa Bai (coalición navarra de los verdes y el PNV) y Bildu. Como vemos, todo muy «progresista», con el PNV que decidió la censura al gobierno del PP por su «incompatibilidad con la corrupción». En cuanto a Bildu, sobran comentarios: a los «progresistas sanchistas» les basta la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros”.