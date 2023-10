«El pueblo vasco» según Bildu (II)

En esta misma Tribuna tratamos recientemente, de enmendar la sesgada versión del «pueblo vasco» que Bildu y el PNV pretenden imponer, con éxito particularmente para Bildu. El «supuesto Pueblo Vasco» que fue objeto de una brillante intervención de Feijóo en el todavía reciente debate de su fallida investidura y de una manida réplica de Mertxe Aizpurua en la que expuso su convicción de que «el pueblo vasco» no es entendido por el PP, ni por Vox, por considerarlo una «sociedad enferma».

En esa ocasión sólo pudimos interpelar a la portavoz de Bildu si en ese «pueblo vasco» estaban incluidos los evidentemente excluidos: asesinados, secuestrados, heridos y mutilados, extorsionados, amenazados, exiliados por ETA y por la sofocante presión de un «nacionalismo obligatorio», en feliz expresión de nuestro amigo Fernando Savater. Éstos últimos estimados en 250.000 (un 11% de la población): una auténtica criba del censo electoral. Pero se acababa el espacio disponible y lo aprovechamos para anunciar que no habíamos mencionado otros elementos relevantes, algunos de los cuales son comunes al nacionalismo catalán.

La sociedad vasca ha sido macerada, durante décadas, por la actividad criminal de ETA, con los ingredientes adicionales: miedo, inseguridad, dolor, indignación… y la impotencia ante la tardanza del Estado en hacerse presente. Como consecuencia, todo quedaba en la más absoluta impunidad. La impunidad, ésa y no otra, ha sido la gran ventaja del nacionalismo vasco en general y de ETA–Bildu en particular. Permítanme un inciso por razones de estricta justicia: la impunidad solo se afrontó tras «El Pacto de Estado por las Libertades y Contra el Terrorismo», liderado por el presidente Aznar y sus honorables colaboradores (entre otros, Jaime Mayor Oreja e Ignacio Astarloa a los que menciono por conocer a fondo el problema, por ser vascos). Pero la impunidad volvió a campar a sus anchas con la llegada de Zapatero, tras las jornadas «antisistema» de 11-M, con la estelar actuación del entonces Ministro de Interior Rubalcaba, que allí donde esté asentirá a mis afirmaciones porque sencillamente son verdad.

Pero volvamos al «macerante» componente del miedo, que se expandió cuando ETA anunciaba que había llegado la hora «de socializar el dolor». Recuerdo una brillante intervención de Carmen Iglesias, entonces presidenta del Centro de Estudios Constitucionales, donde presentamos el número 3 de los Papeles de Ermua. Refiriéndose a la película «Blade Runner» se centró en la escena en la que Nexus IV le espeta al aterrado policía (Harrison Ford) al que acaba de perdonar la vida: «Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?». Y concluía nuestra anfitriona: «Eso significa ser esclavo». Nuestra sociedad vasca quizá no está enferma, pero sí macerada y ha vivido en la esclavitud de un miedo crónico.

Mientras tantos, en las ikastolas e institutos públicos así como en las televisiones autonómicas, se procedía incansablemente al más vil adoctrinamiento: falseando la Geografía y la Historia sin pudor, «EuskalHerría había sido colonizada» (obviamente nadie aportó la fecha de tal colonización), «existía un conflicto secular entre España y Euskadi», cuando en realidad había un conflicto, como mucho, entre vascos. Por un lado, los de la escuela de Sabino Arana, que además de racista enseñó a odiar a España y a silenciar a los vascos más relevantes por no ser nacionalistas (Unamuno, Zubiri, Celaya, Solozábal, Guridi, Ibarrola, entre otros) incluso a Juan Sebastián Elcano o Andrés Urdaneta por haber liderado gestas universales de la Corona de Castilla. Y en el otro lado del conflicto, estaríamos los que habíamos tenido la suerte de recibir referencias más acordes con la realidad. Sabino Arana había pontificado: «Al Gobierno de Madrid, ningún buen vizcaíno le llama Gobierno Central, sino el Gobierno de la nación dominadora». A esos otros vascos nos resultaba evidente que nuestra tierra había sido tratada desde todos los Gobiernos de España, incluidos los de Franco, con notable predilección como ocurría en Cataluña, en un ingenuo intento de saciar a los insaciables nacionalismos periféricos.

La sociedad vasca nunca ha necesitado «procesos de pacificación», sino ciudadanos educados en la verdad histórica: porque no hay libertad sin verdad. Como diría Teo Uriarte, condenado en el Proceso de Burgos II (1970) y amnistiado en 1978: «unos jóvenes adoctrinados con mentiras pueden ser una máquina de destrucción».

Por otra parte, en el País Vasco se ha producido todo un fenómeno de asimilación (que más bien podría llamarse de «fagocitosis») de ciudadanos de otras regiones de España y de otros países, actualmente fieles votantes de Bildu. He aquí otro elemento de interés, común al nacionalismo catalán. El nacionalismo étnico en lugar de aprender del diferente y respetarlo, le impone la asunción del idioma, costumbres, sentimientos y orientación del voto, y de no ser así le hace ver que nunca se integrará, será siempre un extraño, ciudadano inferior allí en donde ha elegido vivir, o donde no ha tenido otra opción. En el debate del 27 de septiembre, me interesó una puntualización reiterada de Oskar Matute, respetable portavoz adjunto de Bildu. Matute aludió a la integración pacífica de ciudadanos, «aunque nuestras abuelas no hablaran euskera». Mis abuelos lo hablaban pero no cedieron a no ser españoles: es decir, a que se les arrebatara el resto de España.