¿Qué es terrorismo?

Del solo sé que no sé nada a la contundencia opinativa contemporánea van mucho más que veintiséis siglos de distancia. Un abismo. El que media, claro, en la universalización de la educación, en el crecimiento del nivel formativo de los ciudadanos, en el uso masivo de los libros, los datos, las informaciones. Pero también el que cabe entre la expansión de los saberes y el exceso de seguridad y autoconfianza. Es un clásico del ser humano lanzarse a charcos ajenos: quién no ha sido alguna vez un poco médico y se ha atrevido a aconsejar una pastilla que «a una amiga le fue muy bien» o un poco árbitro viendo clarísimos penaltis donde el colegiado no apreció absolutamente nada. Las redes sociales llegaron después, que tampoco les vamos a echar la culpa de todo, aunque, eso sí, resultaron un altavoz inmejorable para amplificar posturas en temas que exceden de la competencia propia.

Lo vemos estos días en algunas de las causas vinculadas al «procés» con el asunto del terrorismo sí o terrorismo no. Como deshojando margaritas penales. Y surge un debate público caótico y desordenado, bastante «random», en el que los actores de la opinión pública se pronuncian: los unos convencidos de que lo que ocurrió el 14 de octubre de 2019, cuando la plataforma «Tsunami Democràtic» bloqueó El Prat como protesta por la sentencia condenatoria del Supremo, fue una actuación terrorista y los otros aferrados a desórdenes públicos sin connotaciones ligadas al terror. Valoraciones salpicadas de prejuicios e intereses (o intereses y prejuicios) que enturbian el debate jurídico de fiscales y jueces que, con indicios y pruebas, deben decidir si el bloqueo de infraestructuras clave del estado por motivos políticos, la retención de los controladores aéreos y todos los daños causados en el fragor de la algarada encajan o no en los artículos 571 y siguientes del Código penal. Yo no sé, porque no puedo saber, si lo que ocurrió entonces fue terrorismo o no. Y por eso, precisamente, quiero que la Justicia lo investigue.