Que te vote Txapote y tu delegado en Madrid

Cuando Sánchez creía tener un filón para atacar al PP por pactar con Vox el Gobierno de la Generalitat Valenciana, el delegado de su Gobierno en Madrid y estrecho colaborador suyo como anterior secretario general de la Presidencia, le ha venido a enseñar por qué no tiene que avergonzarse de su Ejecutivo Frankenstein, cuando por el contrario tiene sobrados motivos para estar orgulloso de haber llegado a La Moncloa gracias a los votos de EH Bildu. Cuando empiezo a escribir estas líneas todavía no ha sido cesado el personaje, quien, como ha recordado Ayuso, lleva dos meses en el cargo, y apenas le queda uno más, pero si mañana no se produce su cese en el BOE, el filón va a ser para sus opositores, los que pactan.

Uno creía haberlo escuchado todo en política, pero lo del tal Francisco Martín supera lo imaginable. El citado delegado –del sanchismo– intervino ayer en un desayuno informativo en la capital, e irrumpió en la campaña por las bravas: «Estos supuestos enemigos de España –en referencia a los de Otegui– han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de miles de ciudadanos y posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones». Más claro, agua. No explicó, de todas formas, si para agradecer tan relevantes servicios a España ha pedido para ellos la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la de Beneficencia, u otra similar, pero sería lo razonable ante unos patriotas tan admirables. Para rematar y evitar dudas al respecto, afirmó que «la pregunta no es con quién se ha pactado, sino cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España y los españoles estos cinco años». Que diga esto el delegado del Gobierno nada menos que en la CAM –el quinto en cuatro años–, es suficiente para saber en qué manos se encuentra la defensa del bien común de los españoles y del interés general de España. La definición de «Gobierno Frankenstein» acuñada por Rubalcaba (q.e.p.d.) encuentra su pleno sentido con personajes así.

Una acotación y el resumen final: una vez más se comprueba lo interiorizado que los sanchistas tienen en el subconsciente la idea de que el interés de España es el de Sánchez. La conclusión final: «Que te voten Txapote, Otegi y Puigdemont».

PS. En el momento del envío de este Trípode, seguimos sin noticias del cese o dimisión del delegado.