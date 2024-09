Los socios de Sánchez contra España

A Sánchez no le gusta que le recordemos que tiene unos socios y aliados muy poco recomendables. En este mundo de la memocracia sanchista no nos podemos sorprender de que hagan todo lo posible para ir en contra de España. Sheinbaum y López Obrador son dos indocumentados que hacen gala de una enorme ignorancia. Es algo característico de los populistas que siempre manipulan la Historia para ponerla al servicio de sus intereses partidistas. Es cierto que hay una corriente en Iberoamérica que utiliza la conquista y la colonización para esconder sus errores, mentiras e incompetencia. El disparate llega al extremo de exigir que se pida perdón por un periodo del que nos tenemos que sentir muy orgullosos, aunque también se cometieron errores. La Historia no se puede analizar con la mentalidad actual, porque tendremos que remontarnos a las primeras civilizaciones y a partir de ese momento todo el mundo tiene que pedir perdón. No se salva nadie.

Es bueno aclarar que el descubrimiento de América, no voy a entrar en la chorrada de que llegaron antes los vikingos, ya que no tuvo ninguna relevancia histórica y el proceso que se desarrolló durante varios siglos no tiene nada que ver con las colonizaciones brutales que emprendieron otros países europeos a partir del siglo XVIII. Cualquier historiador que estudie de forma rigurosa y científica las sociedades prehispánicas no puede compartir ese zafio indigenismo fruto de una ignorancia enciclopédica. Por supuesto, todas las poblaciones del continente tendrán que pedir perdón por lo que hicieron dentro del contexto de la época en que vivieron sus antepasados. Me imagino que López Obrador, Sheinbaum, Pisarello y otros ilustres ignorantes, tanto españoles como extranjeros, no se han enterado de que no vivían en sistemas democráticos. No se conocían ni los derechos humanos ni las libertades políticas. El veto al Rey es un despropósito, pero lo es aún mayor que algunos políticos, periodistas e historiadores aficionados españoles apoyen la decisión de la presidenta electa y su disparatado mentor. Ni el Rey ni España tienen que pedir disculpas por lo que sucedió durante estos siglos. Es una lástima que Sánchez tenga como aliados a partidos que son auténticos enemigos de España como los independentistas, los comunistas, los antisistema y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).