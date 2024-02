La victoria del PP y la derrota del sanchismo

El resultado de las elecciones gallegas deja claros ganadores y perdedores. La victoria del PP es clara y contundente. Ha sido un fracaso estrepitoso de la izquierda política y mediática que siguió con fe ciega la propaganda sanchista sobre un posible cambio. No solo no se ha producido, sino que Sánchez ha sufrido un enorme fracaso. Lo mismo le ha sucedido a su socia, la gallega Yolanda Díaz, que no ha conseguido que su formación entre en el Parlamento. Es una derrota sin paliativos, desde la perspectiva nacional, para el gobierno de coalición socialista comunista. Por su parte, el Bloque Nacionalista Gallego se ha convertido en el voto útil en la izquierda, aunque con una subida a costa del PSOE que ha sido insuficiente frente a la fortaleza del PP que consigue una mayoría absoluta holgada. A la derrota de Sumar cabe añadir la de Vox y Podemos que son, también, extraparlamentarios. Es evidente que no consiguen conectar con los votantes. Los que esperaban un desgaste para Feijóo se han encontrado con un efecto totalmente contrario. Es lo que sucede con los excesos que hemos vivido durante estos días.

Tras este resultado, no entiendo que alguien defienda que el PP tiene que reflexionar sobre la campaña, porque ha sido un éxito. Los gallegos han apoyado al tándem formado por Rueda y Feijóo. Los que han utilizado esas fuentes difusas de los barones y los cuadros medios deberían reflexionar sobre las cosas estrambóticas que se han dicho o escrito estos días. El PP ha conseguido más de un 47% de los votos con una gran participación electoral. Es otro dato fundamental para tener en cuenta. Rueda ha logrado más de 680.000 votos. No está nada mal. Por tanto, si la campaña hubiera sido mejor, dicho irónicamente, cabe preguntarles a los listillos de la izquierda política y mediática cuál hubiera sido el resultado del PP. Los gallegos han votado a favor del auténtico progresismo, que es apoyar a un partido que gestiona con eficacia los servicios públicos y defiende los intereses colectivos. No han querido que Galicia se sume al Frente Popular, han rechazado la amnistía y las prácticas del sanchismo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).