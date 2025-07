Con Carlos Urroz, Director del Gabinete Institucional del Museo Reina Sofía

Y no hizo falta que estudiara Bellas Artes para dedicarse a esto profesionalmente, Carlos realizó sus estudios en ICADE, hizo Derecho y Económicas: “Me interesó esta carrera pero sabía que no me iba a dedicar a ejercerla…me he dedicado a trabajar en el mundo del arte, ¿quién lo diría?” y se mata de la risa cuando lo cuenta y continúa: “También me pasó por la cabeza hacer la carrera diplomática porque hablaba idiomas” pero aclara algo que seguramente ha sido clave para llevar a cabo el carrerón que lleva en el mundo del arte: “Cuando estaba estudiando la carrera empecé a visitar museos y galerías, también a viajar y vi que el mundo del arte contemporáneo me atraía mucho”.

Escúchalo en este Podcast:

Claro, pero para llegar a donde ha llegado Urroz hay que conocer los pasos que dio: “ Lo primero que hice cuando era estudiante fue ayudar en galerías, estaba en sus stands en las ferias de ayudante, en una posición en donde no te dejan ni hablar con los clientes” y recuerda que mas adelante, entró a trabajar en IFEMA a tiempo completo en donde tuvo la suerte de que Rosina Gómez Baeza en aquel entonces directora de proyectos y directora de ARCO, se fijara en el trabajo de Carlos (Rosina ha pasado por estos micrófonos os dejo el podcast con ella para que la volváis a escuchar) que como señala Urroz y yo me uno: “Trabajar con Rosina es como hacer un master, la mejor experiencia y la mejor escuela”.

Ambos hemos tenido la suerte de trabajar con ella y coincidimos en todo, en lo que nos hizo aprender y en lo que enseña, porque si algo tiene Rosina es ser exigente, estricta en su trabajo y sabe compartir su enorme experiencia de manera muy bondadosa.

Carlos estuvo al frente de ARCO, “la madre de las ferias” de arte contemporáneo en España durante 10 años y nos cuenta algunos de los acontecimientos más importantes que vivió en ese tiempo: “Para mi han habido muchos momentos inolvidables siendo el director de ARCO, pero recuerdo uno en especial cuando el país invitado fue Perú y tuvimos una cena de gala en el Palacio Real, ese año vinieron artistas invitados del Amazonas, guardo un recuerdo muy bonito de esa cena”. Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando se está al frente de la gran feria de arte: “Algo que era duro era el día a día en la oficina, porque se piensa que el estar al frente de ARCO es solamente organizar la inauguración y otros eventos pero no se sabe que para llevarlos a cabo hay muchísimo trabajo detrás, porque IFEMA es una gran institución y crear algo novedoso y llamar la atención no es fácil” Y quise saber si había pasado por un momento no tan feliz: “Recuerdo cuando quisieron retirar una pieza de Santiago Sierra que yo no estaba de acuerdo y no tuve ningún respaldo”. Y Carlos termina estos recuerdos como director de ARCO con una frase recordando a la gran Helga de Alvear: “No hay más antiguo que el periódico de ayer” y confirma que con ella también aprendió mucho.

Dentro del mundo de arte, Helga ha sido una de las grandes, fue una pena recibir la pena de su fallecimiento justo antes de la inauguración de ARCO de este año. La Razón dio también la noticia.

En el minuto 22:00 Carlos comparte con nosotros cómo surgió su nombramiento como director de ARCO. Ha sido el único hombre que ha dirigido la feria.

Con Francesca Thyssen también tuvo una gran experiencia antes de ARCO: “He trabajado con ella cuando tenía mi empresa de comunicación y producción de proyectos culturales, habíamos trabajado en el primer proyecto que hizo en España en la Bienal de Sevilla, un proyecto enorme realizado por arquitectos…” (En este podcast recuerda lo que vivió en ese evento resaltando sus dimensiones y recuerda cómo se inició una amistad que dura hasta ahora. Es muy interesante escuchar en todo lo que colaboró con ella incluyendo la parte jurídica y subraya en esos minutos la personalidad de la hija del Baron Thyssen.

“Urroz Proyectos”

Como asegura en esta charla, ser empresario es otra cosa. A principios del 2000, Carlos trabajaba al lado de su hermana ayudando a los emprendedores en el sector de arte contemporáneo: “Fue una manera de capitalizar mi experiencia, de cómo buscar un comisario o a crear un premio o a difundir la programación de un museo u organizar una bienal como lo hicimos en Murcia…” Como asesor externo en este campo específico Carlos hizo por algunos años esta labor de mediación. Este paso como empresario también le ha dejado buenas experiencias y muy buenos recuerdos.

¿Y en la casa de Carlos Urroz hay mucho arte?

“Tengo piezas de artistas con los que he convivido y he conocido como parte de mi biografía, no soy coleccionista, he trabajado con muchos, hay muchos que tienen esa urgencia de comprar una pieza y si no la consiguen se disgustan. Tengo piezas con las que convivo y comparto con mis sobrinos y mi familia”.

Carlos Urroz actualmente es el director del Gabinete Institucional del Museo Reina Sofía y nos cuenta algunas de sus responsabilidades: "Es una actividad muy apetecible porque estoy en contacto con el público, con empresas y con instituciones" que como subraya: “Es una parte muy importante del museo porque tiene más de tres millones de visitantes, un millón y medio en la sede principal y eso abarca muchos equipos que ahora coordino”. Es muy interesante escuchar en el podcast los proyectos del Museo y las Fundaciones con las que está relacionado. Le encanta su equipo, habla de ellos maravillas así como de la suerte que es trabajar a un solo piso de donde se encuentra El Guernica en el Claustro de Sabatini.

¿Cuáles son tus claves?

Tener mucho interés es fundamental, tener humildad, escuchar mucho y aprovechar las oportunidades, una fórmula para hacer desarrollarse en el mundo profesional. Carlos Urroz con su humildad reconoce que no es un experto en arte y si reconoce que lo suyo es la gestión.

"El Guernica es una gran instrumento de propaganda antibelicista". Carlos Urroz

¿Cuál es el próximo paso en tu carrera?

Quiero que el proyecto del Reina Sofía se desarrolle y que se disfrute de él en este momento de tanto auge en Madrid. Tenemos un público muy grande joven y por otro lado tenemos una comunidad que regeresa siempre. El setenta por ciento es público extranjero y no vienen solo a ver y a observar el Guernica, hay mucho público que le gusta visitar el museo para disfrutar de las continuas exposiciones: "Queremos que la gente disfrute de como está organizado el museo".

¿La gente que visita el Museo Reina Sofia qué es lo que busca?

Hemos hecho un estudio, hay un público muy diverso, hemos aprendido muchísimo. Tenemos un setenta por ciento de público extranjero y de ese porcentaje el sesenta va a ver El Guernica, queremos que la experiencia de admirar la obra sea agradable y que la ponga en contexto como un instrumento de propaganda antibelicista entre otras cosas. Por otro lado, tenemos un público joven, más de lo que pensábamos, grupos de estudiantes provenientes de todo el mundo y un quince por ciento que ha estado más de tres veces en el museo. Queremos que todo el que venga esté cómodo, ya sea haciendo una visita rápida o el que lo visite varias veces esté cómodo.

Carlos Urroz: "Hay que hacerse amigo del Museo Reina Sofía."

Si alguien quiere escuchar cómo se forja una gran carrera profesional en el mundo del arte, no hay más que escuchar este podcast entrevista con Carlos Urroz.