Oafi Radio, el podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 29 de septiembre de 2025

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

MENOPAUSIA Y SALUD ARTICULAR: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL COLÁGENO - CAP.2