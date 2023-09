Ángela Rodríguez Pam contra los médicos: «Casi siempre el cuerpo correcto es el de los hombres»

Ángela Rodríguez Pam suma una nueva polémica después de criticar a los médicos y a la Medicina en general durante la conferencia "Garantía de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea" celebrada el pasado jueves 28 de septiembre en la ciudad de Zaragoza. El evento ya comenzó con cierto revuelo debido al desencuentro entre Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón.

La secretaria de Estado de Igualdad se encargaba de moderar la conferencia y, tras la intervención de uno de los invitados, aprovechó para tildar a los profesionales de la Medicina de machistas. Además, exigió una transformación en la Medicina en general. "La profesión médica, toda la comunidad médica, también tiene que transformarse. Es evidente que la Medicina es una institución que a menudo representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto; y casi siempre el cuerpo correcto es el de los hombres, y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que siguen un camino muy estrecho, por el cual la mayoría de las mujeres no solo no podemos, sino que no queremos transitar", dijo Rodríguez Pam.

Estas declaraciones se suman a otras polémicas protagonizadas por la secretaria de Estado de Igualdad en los últimos años, entre las que se encuentra su idea de que el saludo con dos besos es una "cultura sexual de la impunidad" o cuando acusó a los hombres de ser "bastante violadores". Una vez más, sus palabras se han vuelto virales y han generado un gran debate en las redes sociales.