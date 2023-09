Tenso encuentro entre Irene Montero y Marta Fernández (Vox), que dijo que la ministra «solo sabe arrodillarse para medrar»

A primera hora de la mañana en Zaragoza, se llevó a cabo un encuentro político que reunió a dos figuras destacadas de diferentes espectros ideológicos.Irene Montero, ministra de Igualdad por parte de Podemos, y Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón en representación de Vox, se encontraron en un evento europeo que promovía el diálogo sobre cuestiones fundamentales.

El saludo inicial entre ambas políticas fue cordial, pero distante, reflejando las diferencias ideológicas que las separan. "¿Qué tal, presidenta? Me alegra que nos encontremos en un evento europeo para discutir temas como el derecho al aborto" expresó Montero. Aunque se observó un respeto mutuo, no hubo apretón de manos. Marta Fernández mantuvo las manos cruzadas a la espalda en una postura que simbolizaba su decisión de no establecer contacto, ni siquiera con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien extendió su mano como gesto de cortesía.

La visita de Irene Montero a las Cortes de Aragón se enmarcó en una jornada europea que coincidió con la Presidencia española de la UE. El evento se centró en los derechos sexuales de las mujeres, un tema crucial en la actualidad política. Este encuentro marcó el primer diálogo oficial entre Montero y Fernández, quienes habían tenido desacuerdos públicos en el pasado. Fernández, antes de asumir la presidencia de las Cortes, había expresado críticas hacia Montero, aunque posteriormente optó por eliminar dichos comentarios de sus redes sociales.