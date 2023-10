Así fueron las justificaciones de Sánchez tras hacer esperar al Rey el pasado 12-O: "Cuando me lo han dicho"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, subió al palco de las autoridades el último Día de la Hispanidad entre una ola de pitos y abucheos procedentes de los miles de ciudadanos que abarrotaron la Plaza de Lima para ver el tradicional desfile.

Su llegada, además, no estuvo exenta de una entendible polémica al haber hecho esperar al rey Felipe VI y a la Reina tras llegar tarde. Primero, con puntualidad, varios minutos después de las 11.00 horas de la mañana, llegó a la zona de la tribuna el coche oficial de los monarcas. Varios segundos más tarde, el de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

Las cámaras captaron como un miembro de Casa Real pedía a otros que no abrieran la puerta del vehículo de los Reyes ante la ausencia del presidente, que siempre por protocolo y respeto tiene que ser quien le reciba. "No abráis la puerta que el presidente no está", se pudo escuchar. Un hecho inaudito en la historia de la democracia española.

Los gritos contra el líder del PSOE que pedían su dimisión recorrieron el ancho y largo del Paseo de La Castellana a su llegada al desfile de la festividad nacional que se celebra cada 12 de octubre. Los Reyes fueron recibidos entre aplausos y vítores.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también fue abucheada mientras acudía a pie desde el edificio del Ministerio hasta la tribunas de autoridades desde la que Felipe VI preside el desfile festivo.

Las justificaciones de Pedro Sánchez: "He salido cuando me lo han dicho"

Sánchez tuvo que salir al paso y tratar de justificar su actuación tras la evidente desaprobación e indignación que despertó al obligar a los Reyes a retrasar su salida del vehículo por su retraso.

Durante la recepción posterior al acto que ofrecen todos los años los Reyes de España en el Palacio Real, Sánchez respondió a las preguntas que sobre el suceso le dirigieron sucesivamente los medios: "He salido a menos cuarto, cuando me han dicho". Además, se defendió asegurando que salió de La Moncloa a la hora que el personal le había indicado.