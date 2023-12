Más de 4.000 pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores

"El número de asesinatos de hombres a manos de sus parejas, hombres y mujeres, es muy, muy, muy inferior", subraya la magistrada MADRID, 25 (OTR/PRESS) La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha cifrado en más de 4.000 las pulseras de control telemático impuestas a maltratadores, en una entrevista con Europa Press. En este sentido, ha indicado que este dispositivo de seguimiento de las órdenes de protección es una herramienta que ha resultado ser "muy exitosa" y ha precisado que la imponen los jueces, pero la gestiona el Ministerio de Igualdad desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con quien ha recalcado que "siempre" estarán "dispuestos a colaborar" para "seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista" y que este recurso "se incremente como se ha estado haciendo".

En total, a unos días de que concluya el 2023, se han contabilizado este año 55 mujeres víctimas de violencia machista, seis más que en todo el 2022 y 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. "Esta es una cifra absolutamente intolerable en todo caso, pero es que además supera las cifras de asesinatos de los años anteriores. Y en ese sentido, estamos preocupados", ha agregado. En este sentido, ha explicado que desde el observatorio analizarán "uno por uno" cada asesinato para ver si pueden proponer "alguna medida" para "evitar" y "conseguir" que no existan víctimas de violencia machista. En todo caso, ha pedido a todas las instituciones que no caigan "en el desánimo" y que continúen trabajando "con ánimo y con espíritu de autocrítica".

Además, ha solicitado nuevamente que se reedite el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "que se vuelvan a poner medidas de coordinación y medidas de apoyo y acompañamiento a las víctimas y que, desde luego, vuelva a haber un consenso político". En este sentido, ha subrayado que "el Estado es responsable del sufrimiento de las familias, de las mujeres que son víctimas y de los niños". Al igual que hizo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recientemente, ha apelado también al entorno de las víctimas de violencia de género para que denuncie.

"Estos delitos son delitos públicos, perseguibles de oficio y cualquier persona puede denunciarlo. Por lo tanto, esa implicación y ese apoyo que necesita esa mujer, esa red de protección que necesita en sus familiares y los allegados que están más cerca de ella, es muy importante para que ella se reconozca víctima y para que cuente lo que le está pasando", ha añadido. Precisamente, la titular de la cartera de Igualdad informaba hace unos días que desde su Ministerio se realizará una campaña de sensibilización enfocada en el entorno de las víctimas. Sobre ello, Carmona ha apuntado que las campañas de concienciación "sirven muchísimo". "Cada uno de nosotros con una sola llamada puede salvar una vida", ha recalcado. Respecto a la denuncia, también ha expuesto que es "importantísima" para que, por un lado "no haya impunidad" y, por otro, para poner en marcha el mecanismo de protección "en su integridad". "No queremos que haya maltratadores que piensen que no le va a caer toda la acción de la justicia", ha destacado.

Por otro lado, ha apuntado que durante este 2023 la violencia de género ha afectado de una manera "desproporcionada" a las mujeres, tal y como ha ocurrido en años anteriores. "El número de asesinatos de hombres a manos de sus parejas, hombres y mujeres, es muy, muy, muy inferior. Es decir, la violencia de género, la violencia machista, afecta de una manera desproporcionada a las mujeres", ha precisado. Finalmente, sobre la violencia sexual, ha puesto de manifiesto que es necesario poner "todos los medios posibles" para que los menores de edad no la sufran y ha indicado que desde el observatorio han detectado que este acto violento proviene "normalmente" del "propio entorno familiar". "Por eso entendemos que los protocolos de prevención del acoso en los centros educativos tienen que funcionar", ha asegurado, para agregar que "tiene que haber formación especializada para los jueces, especialmente para estos delitos tan execrables".