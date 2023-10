Podemos pide donaciones a sus simpatizantes

Podemos ha lanzado una campaña a través de las redes sociales con el objetivo de recabar donaciones de sus simpatizantes. La campaña ha incluido un vídeo que ha sido compartido por los principales líderes de la formación, en el que se simula una llamada a un móvil de Amancio Ortega y se destaca que no aceptan donaciones de las élites económicas para preservar su independencia.

"A diferencia de otros, esta llamada no la vamos a coger porque no le debemos ni un euro a los poderosos ni a los bancos de este país. Pero ahora te necesitamos para seguir defendiendo los derechos de la mayoría. Haz una donación a Podemos para que sigamos siendo el partido que te defiende a ti", aseguran en el vídeo. La formación ha proporcionado un enlace en sus redes sociales que redirige a la sección web de participación del partido, en la que los simpatizantes pueden hacer donaciones "no finalistas" para apoyar el proyecto de Podemos.

La campaña también destaca la importancia de ser mayor de edad, identificarse con el DNI y cumplir con el límite de donaciones anuales de 50.000 euros, según lo establecido en la Ley de financiación de partidos políticos.

Podemos afronta un momento complicado después de los resultados decepcionantes en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, que los dejaron fuera del parlamento en varias comunidades y redujeron su representación en otras.