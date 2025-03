Texto íntegro del parte médico del Papa Francisco del 2 de marzo

Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede sobre el estado de salud del Papa Francisco.

Las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables como el día anterior.

El papa no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva solo el tratamiento de oxigenoterapia de altos flujos. No tiene fiebre.

Por tener un cuadro clínico complejo, el pronóstico permanece reservado.

Esta mañana el Santo Padre ha participado en la Santa Misa junto con todos los que en estos días de hospitalización le están atendiendo.

Ha alternado el descanso con el rezo.