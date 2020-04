La OMS contradice al Gobierno: la tasa de mortalidad del Covid-19 es “10 veces superior” a la gripe

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado este jueves de que la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19, es “10 veces superior” a la de la gripe. “La propagación global del virus ha saturado a los sistemas sanitarios, ha alterado a la economía mundial y ha provocado una paralización social de forma generalizada”, ha dicho Adhanom.

Esta advertencia de la OMS contradice las afirmaciones del Gobierno a principios de marzo cuando el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba que la cifra de contagiados no sería muy alta y porque coronavirus no era “excesivamente transmisible” y asemejaba el Covid-19 a una “simple gripe”. A finales del pasado mes de enero, Simón aseguraba que la letalidad de esta enfermedad no era “excesiva” y la situaba en el 2 por ciento de los casos, mientras que la gripe común tiene una de entre el 5 y el 9 por ciento en los casos graves.

Por otra parte, en su nuevo informe la OMS desaconseja el uso de test rápidos de detección de anticuerpos fuera de los entornos de ensayos clínicos, y recomienda “encarecidamente” que se investigue su rendimiento y potencial utilidad diagnóstica. Así, y tras agradecer los esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para desarrollar nuevas pruebas y responder así a las necesidades de la población, el organismo de Naciones Unidas ha avisado de que antes de que se pueda recomendar realizar estas pruebas se tienen que validar en entornos apropiados de investigación. Y es que, tal y como ha avisado en el trabajo, las pruebas inadecuadas pueden pasar “por alto” a los pacientes con infección activa o “categorizar falsamente” a personas que no padecen la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, el Covid-19, lo que podría dificultar “aún más” los esfuerzos de contención de la pandemia, informa Ep

De hecho, la OMS calcula que, posiblemente, más de la mitad de los pacientes infectados con Covid-19 podrían pasar desapercibidos con tales pruebas y que se produzcan muchos falsos positivos porque las tiras reactivas reconocer antígenos de virus que no son los del nuevo coronavirus. Por ello, y según la evidencia actual, la OMS sólo recomienda que se usen estos test rápidos en los trabajos de investigación y que, por tanto, no se pueden usar en la asistencia sanitaria rutinaria hasta que no haya evidencia que respalde específicamente su uso.

En este sentido, el organismo ha recordado que los PCR es el método actualmente recomendado para la identificación y confirmación de los casos de Covid-19, y ha informado de que está trabajando con su red mundial de expertos en laboratorio y revisando de cerca los resultados de los estudios clínicos sobre los test de diagnóstico rápido