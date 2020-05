La exportación de material sanitario a Cuba, Argelia, Marruecos, Perú, Guinea Ecuatorial y Gibraltar ha vuelto a caldear los ánimos de los profesionales sanitarios, muy críticos ya con el Gobierno. Médicos, enfermería y otros trabajadores no entienden cómo ha podido autorizar el envío al exterior de equipos de protección cuando en España hay carestía desde el inicio de la crisis y además se han tenido que comprar a otros países muchas veces a precio de oro y, en ocasiones, a través de intermediarios opacos y desconocidos en el sector.

Como adelantó ayer LA RAZÓN, el Gobierno ha reconocido, a preguntas de Vox, que avaló hasta el lunes, «en estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad como autoridad competente», la exportación de 33.390 guantes y otras 8.348 unidades de productos «de uso inespecífico» con destino a Cuba pese al impacto del coronavirus en nuestro país. El Ejecutivo dio luz verde en total a 13 operaciones dirigidas a los seis países. Entre el material que ha salido de España figuran otros 146.049 pares de guantes, 7.165 mascarillas, 1.602 prendas y 232 gafas protectoras.

En momentos de carestía

Víctor González Coello, diputado y vicepresidente de Vox, lamenta que el Gobierno haya exportado principalmente a Cuba «en los momentos de mayor carestía equipos de protección que eran esenciales en España». «El 31 de marzo desde Vox requerimos al Gobierno mediante pregunta escrita que nos respondiera acerca de los distintos rumores que había sobre exportaciones de material sanitario esencial a terceros países. Un mes después, por fin, conocimos la respuesta, sorprendentemente afirmativa». A su juicio, «la descalificación de la gestión sanitaria de este Gobierno desborda lo político, lo ideológico o lo mediático. Es una cuestión puramente técnica que ha tenido terribles consecuencias para los ciudadanos españoles». Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha anunciado que aportará dicha información al juez para que la valore. «Hemos afrontado esta pandemia sin material y con las plantillas en cuadro. Somos el país con más personal de la Sanidad contagiado y eso es lo que nos llevó a presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo el 30 de marzo, que ahora vamos a ampliar con una querella».

Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, expresó el «malestar» de su organización tras tener conocimiento de este hecho «a través de la información que publica LA RAZÓN». Según dijo, «esta noticia acrecienta la percepción de desamparo y reafirma el sentir de la profesión médica de lo que consideramos una improcedente gestión en relación a la protección de los profesionales sanitarios». Las consecuencias, recordó, «son los 44.758 sanitarios infectados», más del 20% del total de contagiados en España. Romero aseguró que el Consejo enviará hoy «una petición al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre esta información», en alusión a la exportación de productos de protección en un momento en el que los profesionales han tenido que hacerlo sin ellos en España.

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, aseguró no poder entender «que se permita la más mínima posibilidad de exportación de un material de seguridad que es vital para nosotros», y remarcó que «somos un país solidario y debemos seguir siéndolo, sobre todo, con aquellos países con los que tantos lazos nos unen, pero la realidad que vivimos y los momentos tan difíciles por los que están pasando nuestros profesionales hacen más necesario que nunca que destinemos todos los recursos disponibles para proteger su salud y la de los ciudadanos». Pérez Raya denunció que los sanitarios se han jugado las suyas para poder salvar vidas sin el material suficiente para protegerse, y éste sigue sin llegar. «¿Cómo es posible que ante esta situación crítica se permita la salida de España de este material?», se pregunta. «A nosotros no nos cabe en la cabeza, no tiene ningún sentido».