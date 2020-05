Cinco claves para perder masa grasa sin ir al gimnasio

Mantén tu masa muscular. Haz ejercicio de musculación, en el que RIR (repeticiones en reserva) de tus series deberá de ser de 1-2, o, lo que es lo mismo, que en el número de repeticiones que hagas estés solo a 1 o 2 de no poder más. “Si no es así, estarás muy lejos de realizar un entrenamiento eficiente”. Si ya venías entrenando fuerza, no disminuyas mucho el volumen de tus entrenamientos, quita alguna serie pero no lo reduzcas en exceso ya que el objetivo no es perder mas muscular. “No necesitas ir a un gimnasio para hacerlos. Con un par de gomas, un TRX y aplicando una buena biomecánica, puedes trabajar en casa perfectamente. Si no hacías musculación antes, comienza por entrenar 30 minutos todos los días y hacer pocos ejercicios para dominarlos bien. De este modo, iras evolucionando a entrenamientos más largos y con métodos más avanzados. Una vez aprendida la técnica, puedes trabajar, por ejemplo, ejercicios como sentadillas, flexiones y remo en TRX a 45º”.