Moderna anuncia un logro prometedor, pero aún en fase 1

Nada más conocerse que la farmacéutica estadounidense Moderna Inc. había dado un paso más en sus ensayos clínicos en la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19, sus acciones se dispararon hasta un 30% en Wall Street. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? La firma comunicó ayer que las pruebas clínicas en fase 1 realizadas con su compuesto mRNA-1273 habían ofrecido datos positivos provisionales. Dicho elemento ha sido bien tolerado por los pacientes y no causó reacciones adversas relevantes. En todos los pacientes tratados, el nivel de anticuerpos era igual o superior al de pacientes recuperados de Covid-19.

«Los datos provisionales de la Fase 1, aunque tempranos, demuestran que la vacuna desarrolla una respuesta inmune de la magnitud causada por la infección natural, empezando con una dosis tan baja como 25 microgramos», aseveró el jefe médico de Moderna, Tal Zaks. Los 45 participantes del estudio recibieron dos dosis de 25, 100 y 250 microgramos y en todos los casos desarrollaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2. «Con los positivos resultados provisionales de la Fase 1 y los del modelo con ratones, el equipo sigue centrándose en avanzar lo más rápido posible con seguridad para empezar la Fase 3 del estudio en julio y, si tiene éxito, solicitar un permiso del regulador para comercializarlo», precisó el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

Datos esperanzadores

«Son datos esperanzadores, pero de la fase 1», precisó a este periódico Vicente Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC. «La 2 es la más importante. Es cuando se sabe si la vacuna creada protege o no, y para ello tienes que inocular el virus a los participantes y ver cuántos enferman y cuántos no con el fin de saber si protege bien. Si no, te paras ahí». De momento, «no les ha hecho daño y los participantes han producido anticuerpos, pero presuponen que cuando les inoculen el virus sucederá lo mismo. Eso hay que comprobarlo. Hasta entonces, lo cierto es que no lo sabes», explicó Larraga, que se mostró escéptico con el anuncio de que Reino Unido podría tener disponibles 30 millones de dosis de vacuna en septiembre: «Significaría que están fabricando las dosis antes de saber el resultado».