El Consejo General de Colegios de Enfermería ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato. Lo hará si el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad no “tiene la decencia de pedir disculpas de forma inmediata” y “reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver a hacerlos nunca más”. Los representantes de la enfermería se refieren en concreto a unas declaraciones de Simón el pasado jueves, 29 de octubre, al participar en una charla en streaming con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. Según recuerdan en un comunicado, durante esa conversación, los interlocutores “llegaron a tener un momento de desinhibición machista y retrógrado” acerca de las enfermeras. “Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”, subrayó uno de los hermanos, a lo que Simón respondió: “No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”. Según el Consejo, “se trata de comentarios sexistas, vejatorios y primitivos”, y resulta “intolerable” que se permita hacer bromas y chistes “con la pandemia que tanto fallecidos y tanto sufrimiento está causando”. “Este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia”, subraya la organización que preside Florentino Pérez Raya, en un comunicado. “Las enfermeras llevamos décadas luchando por deshacernos de todas las imágenes y estereotipos machistas y retrógrados, los mismos que durante tantos años nos han perseguido injustamente por el mero hecho de ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino”.