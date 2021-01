“En los asmáticos con obesidad, perder peso mejora el control de la enfermedad y la función pulmonar”

Joaquín Sastre Domínguez, jefe de Servicio de Alergología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid nos da las claves sobre el papel de la alimentación en los pacientes con asma:

1. ¿Hay alguna dieta específica para el asma?

No hay una dieta específica para el asma. Dado que algunos asmas alérgicos tienen como comorbilidad alergia a algún alimento, este hay que evitarlo. Esto es mas frecuente en niños. También hay que evitar su inhalación ( durante el procesamiento) pues puede producir una crisis asmática. También hay casos de asma ocupacional en los procesadores de alimento que tienen asma al inhalar los vapores de cocción.

2. ¿Mejoran los síntomas si se mantiene un peso saludable?

En el caso de asma con obesidad, si que se ha demostrado que la pérdida de peso mejora el control del asma, la calidad de vida y la función pulmonar. Pero no en el caso de pacientes sin obesidad.

3. ¿Es verdad que las frutas y verduras son especialmente beneficiosas?

En general la dieta rica en frutas y verduras y otros antioxidante tiene un beneficio en el control del asma, pero sin significado clínicamente relevante.

4. ¿Y los alimentos que tienen omega 3?

Efectivamente la ingesta de omega 3 , y por tanto ,niveles adecuados en sangre ,hace que los asmáticos tengan un mejor control de su asma. Pero tampoco tiene una relevancia clínica. Tampoco está claro que la dieta mediterránea disminuya la tasa de asma en una población.

5. ¿Convendría evitar los alimentos que provocan alergias? ¿Cómo cuales?

Nosotros solo damos la recomendación de evitar el alimento cuando se demuestra una alergia. Con estos evitamos dietas restrictivas, muy perjudiciales en niños por un incorrecto diagnóstico de alergia. Los alimentos que mas producen alergia NO se evitan de forma sistemática. De hecho, en niños se ha demostrado que algunos alimentos mas alergénicos, cuanto antes se introducen en la dieta dan menos problemas de alergia en el futuro.

6. ¿Son beneficiosas la vitamina D y la vitamina C?

Con respecto a la vitamina D: ésta tiene varios efectos sobre la regulación del sistema inmune. En pacientes asmáticos con vitamina D baja si se ha demostrado un efecto beneficiosos sobre el asma, pero NO los suplementos de vitamina D en pacientes con niveles normales de vitamina D, tampoco en embarazadas para evitar el asma. Por otra parte, la posible sobredosis de vitamina D tiene efectos perjudiciales.

La vitamina C es un antioxidante, pero no se ha demostrado que un suplemento de ésta mejora ningún aspecto del asma.

7. ¿Qué son los sulfitos? ¿Deberían evitarlos los asmáticos?

Los sulfitos son antioxidantes y se usan mucho en la industria de la alimentación para conservan alimentos y que no se estropeen. Se espolvorean por ejemplo sobre vegetales para que no ennegrezcan, o se usan en los vinos para evitar su oxidación. La hipersensibilidad a sulfitos existe, pero es muy rara. Los pacientes desarrollan rinitis acuosa y enrojecimiento facial y en muy pocos casos crisis de broncoespasmo. En estos casos se puede prevenir la reacción tomando altas dosis de vitamina B12. Insisto que son casos muy raros. Pero los asmáticos no tienen porqué evitarlos.

9. ¿Y la sal también es perjudicial?

La alta ingesta de sal es perjudicial para los asmáticos, aunque solo se ha demostrado que disminuye el asma exacerbado por ejercicio en algunos pacientes. Pero no en los asmáticos en general. De cualquier forma, la ingesta alta de sal es perjudicial para el sistema cardiovascular y por tanto no es recomendable. Tampoco podemos decir que una restricción de sal en la dieta sea beneficiosa para el asma en particular.