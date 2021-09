Opinión

Razones por las que no pierdo peso (I)

A muchos pacientes que acuden a mi consulta por disfunción eréctil o déficit de testosterona les aconsejo, entre otras medidas, adelgazar. Esto es así porque son dos patologías muy relacionadas con el exceso de peso. Es una tarea con una probabilidad de éxito baja, que será más eficaz si se hace bajo la supervisión de un nutricionista. En este artículo voy a exponer algunos motivos por los que no se consigue perder peso.

Su horario de sueño no es el adecuado: si duerme más de nueve horas por noche, puede ser la envidia de sus amigos, pero dormir demasiado o al contrario, muy poco puede estar relacionado con el aumento de peso. Ambas situaciones alteran la forma en que el cuerpo produce las hormonas que controlan el apetito y el hambre. Y si no se siente descansado, es posible que también se salte sus entrenamientos físicos.

No bebe suficiente agua: al menos 1,5 litros al día pueden ayudarle a perder los kilos de más. No tiene calorías, por lo que sacia la sed sin añadir peso. Y cuando bebe suficiente agua, es menos probable que tome refrescos o zumos. Sus altas calorías pueden suponer un gran aumento de peso.

Espera demasiado tiempo para comer: cuando espacia mucho las comidas, su metabolismo se ralentiza y no es capaz de quemar todas las calorías que ingiere en la siguiente comida. Esas calorías extra pueden convertirse en peso extra. Es posible que coma en exceso porque tiene demasiada hambre. Intente comer porciones más pequeñas y con más frecuencia. Comer a menudo fuera de casa en restaurantes no es positivo ya que será más difícil mantener su peso bajo control. Incluso los llamados platos light pueden tener más calorías de las que cree. Las personas que almuerzan fuera de casa a diario pueden llegar a pesar hasta 2,5 kilos más que las que no.